Тестват с детектор на лъжата кандидати за шефове в МВР

Кандидатите за ръководни длъжности в МВР ще минават на полиграф. Това предвижда промяна в наредбата за конкурсите в МВР. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

"В практиката на МВР ръководните длъжности са свързани с повишена отговорност, управленски правомощия, достъп до чувствителна информация и влияние върху човешки, финансови и оперативни ресурси. Това налага въвеждането на допълнителни механизми за оценка на почтеността, надеждността и лоялността на кандидатите при израстване в ръководни длъжности. В действащата нормативна уредба липсва инструмент, който целенасочено да подпомага конкурсните комисии при формиране на обективна и комплексна преценка за нравствените и етичните качества на кандидатите. Въвеждането на изследване с полиграф запълва тази празнота, като създава допълнителна гаранция за защита на обществения интерес и институционалната сигурност", пише в мотивите към проекта. Сега полиграфът се използва при разследване на престъпления, но няма доказателствена стойност.

Една от целите на изследването с полиграф на кандидатите за ръководители е ограничаване на риска от назначаване на хора със зависимости, конфликт на интереси или уязвимости. Изследването с полиграф е предвидено като допълнителен оценъчен елемент, който не замества останалите етапи на конкурсната процедура, а ги допълва.

Очакваният резултат е превенция срещу корупцията.

Изследването с полиграф ще се провежда от Института по психология на МВР. Досега се правеше само психологическ оизследване, но бъдещите шефове не са подлагани на детектор на лъжата. Резултатите от машината няма да служат за друго, освен за решение дали да се издигнат от изпълнители в ръководители в системата.

Преди провеждане на изследването кандидатът ще подписва декларация за доброволно участие и информирано съгласие.

Докато промените в наредбата влязат в сила, процедурите ще се провеждат при стария ред само с психологическо изследване. Краят на общественото обсъждане е на 15 април.