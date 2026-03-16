Старт на делото за катастрофа заради коне с убито момиче край Кюстендил

Окръжен съд Кюстендил даде ход на разпоредителното заседание по дело за смъртта на 18- годишната Андрея А., след катастрофа с коне на път I- 6, от гр. Кюстендил към село Ябълково.

С определение от днес, съдът под председателството на съдия Надя Георгиева, в състав с двама съдебни заседатели прие, че обвинителния акт отговаря на изискванията на НПК, като остави без уважение искането на защитата на подсъдимите за връщане на делото в прокуратурата, за отстраняване на отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до ограничаване на процесуалните права на обвиняемата Й. В. Това определение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София, в 7- дневен срок.

Като обвиняеми по делото са привлечени: Й. В., на 19 години, неосъждана, която е шофирала колата, и С. И., на 71 г., осъждан, и двамата от гр. Кюстендил. Срещу Й. В. е повдигнато обвинение, че на 28.12.2024 г., около 01, 20 ч. през нощта, на първокласен път от гр. Кюстендил към село Ябълково, управлявайки лек автомобил, със скорост около 89 км/ч, която не е била съобразена с условията на видимост и в нарушение на Закона за движение по пътищата, с управлявания от нея лек автомобил по непредпазливост се е сблъскала с коне и в следствие на този сблъсък по непредпазливост е причинила смъртта на А. А., както и по непредпазливост е причинила средна телесна повреда на Р. С.

В обвинителния акт на прокуратурата е посочено, че Й. В. е извършила това престъпление при независимо съпричиняване със С. И., който по същото време и на същото място не е положил достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор и последва смърт на човек, и средна телесна повреда.

Съдът конституира като частни обвинители родителите на починалото момиче и Р. С., пострадала при ПТП.

Делото продължава по общия ред в Окръжен съд Кюстендил, като за 14 април и 11 май ще бъдат призовани 28- те свидетели, посочени в Обвинителния акт, и на 1- ви юни, когато ще бъдат разпитани вещите лица по делото.