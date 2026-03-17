Вижте всички кандидати за депутати за 9-и МИР - Кърджали

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 9-и МИР-Кърджали.

От този регион ще бъдат избрани общо петима депутати.

Прогресивна България

1. Иван Петев Демерджиев

2. Емине Фикри Гюлестан

3. Мустафа Фахри Ахмед

4. Бисер Каменов Николов

5. Гюрсел Осман Емин

6. Георги Богданов Янев

7. Ерол Вейсал Хадживейсал

8. Коста Георгиев Батков

9. Венцислав Момчилов Топчиев

10. Витан Радков Чаушев

ГЕРБ-СДС

1. Цвета Вълчева Караянчева

2. Наим Рамис Наим

3. Милчо Любомиров Енчев

4. Адам Драганов Персенски

5. Неслихан Иляз Варадлъ

6. Иван Добрев Илиев

7. Боян Здравков Вазов

8. Кристиана Венциславова Рушанова

9. Себиле Зекирие Акиф

10. Десислава Валентинова Богданова

ПП-ДБ

1. Сабахатин Сали Гьокче

2. Радослав Иванов Милев

3. Гюлчин Ерол Дурмуш

4. Стоян Георгиев Стоянов

5. Борис Насков Андреев

6. Елена Ташева Шукерска

7. Джани Хариева Антова

ДПС

1. Делян Славчев Пеевски

2. Ерол Емин Мюмюн

3. Неджми Ниязи Али

4. Шинаси Мехмед Сюлейман

5. Байрам Юзкан Байрам

6. Айтен Байрям Сабри

7. Сейфи Сабри Мехмедали

8. Налян Айхан Сали

9. Енгин Фейзи Идриз

10. Нихал Нихат Ибрям

Възраждане

1. Георги Николаев Георгиев

2. Анета Живкова Георгиева

3. Ангел Василев Янчев

4. Димитър Христов Димитров

5. Ясен Митков Колев

6. Красимира Петрова Христова

7. Георги Петров Гогов

8. Тодор Христов Тодоров

БСП-ОЛ

1. Милко Петров Багдасаров

2. Димитър Здравков Пенев

3. Мехмед Назифов Кехайов

4. Галина Нейкова Стефанова

5. Боян Минчев Бояджиев

6. Димитрина Петрова Александрова

7. Милица Петева Петкова

8. Станимира Колева Георгиева

9. Юлиян Събинов Смилянов

10. Сашка Антонова Тръпкова

ИТН

1. Танер Кадир Тюркоглу

2. Цветан Иванов Предов

3. Юлия Георгиева Чортленева

4. Емил Кирилов Топалов

МЕЧ

1. Деница Владимирова Цветкова

2. Елица Захариева Иванова

3. Красимир Димчев Дончев

Величие

1. Костадин Илиев Хаджийски

2. Веселин Тенев Йорданов

3. Христо Николов Петров

4. Ивелина Иванова Иванова

5. Борислав Костадинов Киряков

6. Елена Георгиева Петрова

АПС

1. Ерол Осман Мехмед

2. Пембе Талят Тургут

3. Яшарали Али Ахмед

4. Нежля Мехмед Селим

5. Месут Бехайдин Феим

6. Мартин Василев Мирчев

7. Фахрие Исмаил Салиф

8. Ахмед Адем Ахмед

Народна партия истината и само истината

1. Алдомир Юлиянов Досев

2. Петър Генов Генов

Моя България

1. Любомир Георгиев Базъков

Движение на непартийните кандидати

1. Георги Живов Александров

2. Емилия Райчева Кънчева

Съпротива

1. Искра Йорданова Недева

2. Меджит Бейсимов Курдов

Глас народен

1. Веселин Дочев Белевски

2. Божидар Иванов Колев

Пряка демокрация

1. Валери Тодоров Ценков

Нация

1. Ивайло Стефанов Стефанов

2. Павел Мариянов Павлов

Сияние

1. Фатиме Юсеин Шиндева

2. Венцеслав Боянов Колев

3. Десислава Петкова Влахова

Национално движение Непокорна България

1. Смиляна Николова Нитова-Кръстева

2. Виктор Велинов Орешков

3. Тончо Даниелов Петров

България може

1. Ейнур Енвер Ахмед

2. Васил Красимиров Димчев

Партия на зелените

1. Владимир Димитров Николов

2. Асен Николов Караманчев

Синя България

1. Минчо Боев Кермекчиев

2. Небибе Али Мехмед

3. Марин Василев Калинков

Трети март

1. Силвия Сергеева Стойчева

2. Добрин Митков Георгиев

Антикорупционен блок

1. Цветан Петров Пенев

2. Стефан Маринов Атанасов

3. Кирил Николаев Николов