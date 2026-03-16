Емил Дечев: Виждал съм Радев само два пъти на официални събития

Обсъждам подбора на кадрите с моя екип, добави МВР шефът

Знаем кои са рисковете секции, които обикновено гласуват по един съмнителен начин - например 90% за крайно дясна партия на едните избори, а на следващите за крайно лява. Знаем, че хората, които купуват гласове не са сезонни работници. На тези хора купуването на гласове им е допълнителна дейност. Няма нищо лошо да се поговори с тях, превенцията е нещо хубаво. Това обяви вътрешният министър Емил Дечев в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви. Той категорично отхвърли твърдения, че Румен Радев кадрува в МВР. Самият Дечев бил виждал Радев само два пъти и то на официални събития.

"Подборът на кадрите се извършва чрез обсъждане с моя екип и информацията, която ми се подава от дирекциите на МВР. Видях се вече с новите областни директори и нивото е достатъчно високо", каза още Дечев.

Той отново повтори, че не е освободил нито един от разследващите по случая "Петрохан - Околчица". В звеното за подпомагане на министъра бил преместен само бившият шеф на ГДНП Захари Васков. Причината била, че не му казал цялата истина за бившия главен секретар Мирослав Рашков. "Поисках информация колко от ръководството на МВР имат неплатени глоби. След около 20 минути Васков ми каза, че главният секретар няма неплатени глоби, а аз знаех, че има", обясни Дечев.

"По-сериозното е, че от мен се укрива цялата истина, а ми се поднася удобната истина. В МВР е изключително важно да имаш доверие на хората, с които работиш. Той не можа да мине теста", обясни още Дечев. По думите му за случая "Петрохан" не можел да говори дълго. "Прокуратурата реши, че може да даде на 240 депутати копия от съответните досъдебни производства, а на мен такива копия не са ми предоставени", каза още Дечев. Според него той знаел за "Петрохан" по-малко от депутатите. По думите му малцина били депутатите, които работят по наказателно право и наказателен процес. За това по-логично било министърът да се запознае с досъдебното производство.

По повод твърдения, че на Петрохан е имало пожар, Дечев каза, че ще поиска информация. Според него възможно било да е просто слух, той за първи път чувал за пожар на 12 март. Дечев обясни, че преди тази дата били правени много огледи и не му изглеждало логично да се прави пожар на 12 март. Не му било докладвано и за това предположи, че е слух. По отношение на това защо случаят не се разследва от Националното следствие обясни, че "може само да гадае". После добави, че само един човек може да нареди на следствието да разследва - главният прокурор или и.ф. главен прокурор. Дечев е на мнение, че текстът на съдебния закон бил ясен и според него Сарафов вече не бил и.ф. главен прокурор. За това той е на мнение, че ако Сарафов изпрати делото за "Петрохан - Околчица" в следствието, то ще бъде от некомпетентен орган.

По отношение на охраната на българския европрокурор Теодора Георгиева каза, че тя самата се смята заплашена. Освен това тя смятала, че имало връзка между нейно публично изказване и смъртта на нейната майка, в резултат на палеж. "При всички тези данни е нормално да осигурим охрана на тази жена. Има няколко български мъже, а не жени, които при далеч по-малко фактология ползват охрана от много години", добави още Дечев.

"Не съм казал, че ГДБОП трябва да разпита Пеевски. Не ги съветвам, това са субективни негови усещания. Има сигнал, в който се споменава неговото име, нормално е оперативният работник да проведат разговор с хората, за които смята, че имат отношения с Теодора Георгиева", каза още вътрешният минъстър.