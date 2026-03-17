Вижте всички кандидати за депутати за 29-и МИР-Хасково

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 29-и МИР-Хасково.

От този регион ще бъдат избрани общо осем депутати.

Прогресивна България

1. Димитър Желязков Стоянов

2. Радослав Йорданов Вълчев

3. Светлана Русева Митошева

4. Десислава Николаева Костова

5. Надежда Борисова Колева - Стойчева

6. Тефик Ахмедов Парафитов

7. Атанас Николаев Атанасов

8. Недялко Пейчев Недялков

9. Гергана Иванова Георгиева

10. Тодор Динков Иванов

11. Лилия Пламенова Лозева

12. Милена Дончева Филипова

13. Виктор Иванов Латев

14. Георги Георгиев Атанасов

15. Румяна Иванова Николова

16. Диана Христова Василева

ГЕРБ-СДС

1. Делян Александров Добрев

2. Георги Тенев Станков

3. Деян Красимиров Иванов

4. Милен Атанасов Иванов

5. Евгения Даниелова Ангелова

6. Светла Емилова Моллова

7. Стефка Здравкова Стефанова

8. Силвия Алдинова Манджукова

9. Митко Петров Петров

10. Симона Дончева Цанова

11. Атанас Емилов Асенов

12. Васил Живков Василев

13. Велислава Николаева Колева

14. Теодора Стефанова Тодорова

15. Кънчо Митев Кръстев

16. Димитър Венциславов Димитров

ПП-ДБ

1. Асен Васков Василев

2. Владислав Панчев Панев

3. Велина Грозева Недева

4. Дарина Стайкова Влайкова

5. Светла Емилова Симидчиева

6. Петър Делчев Хаджиев

7. Христо Стефанов Стефанов

8. Данаил Димитров Караиванов

9. Стефан Крумов Арнаудов

10. Димитър Иванов Митрев

11. Катя Максимова Панева

12. Веселина Ангелова Божикова

13. Дончо Тенев Донков

14. Руми Рафет Емин

15. Сабахатин Сали Гьокче

16. Михал Григоров Камбарев

ДПС

1. Мехмед Юмер Атаман

2. Станислав Димитров Анастасов

3. Ербил Халим Халим

4. Мехмед Лятиф Шакир

5. Йозджан Расим Мехмед

6. Гюнер Гюнай Зейнал

7. Сание Рамадан Иса

8. Емин Мюмюн Емин

9. Пламен Тихомиров Пейков

10. Гюнай Адем Юсуф

11. Сунай Мустафов Алиев

12. Мюмюн Динчер Али

13. Шериф Ариф Шериф

14. Банко Димитров Банков

15. Огнян Юлийев Шекеров

16. Айджан Юсеин Ахмед

Възраждане

1. Георги Николаев Георгиев

2. Ясен Митков Колев

3. Венета Колева Стоянова

4. Даниел Христов Леков

5. Марияна Василева Иванова

6. Красимира Петрова Христова

7. Росица Тянчева Христозова

8. Марин Георгиев Филипов

9. Димитър Христов Димитров

10. Тихомир Иванов Трендафилов

11.Гергана Василева Димитрова

12.Атанас Петров Ангелов

13. Тодор Христов Тодоров

14. Борислав Тонев Шишманов

15. Георги Петров Гогов

16. Милен Георгиев Кръстев

БСП-ОЛ

1. Ленко Николов Петканин

2. Петър Делчев Андреев

3. Гергин Радков Стефанов

4. Атанас Матев Атанасов

5. Дочка Димитрова Кючукова

6. Янка Тодорова Чолакова

7. Памела Симеонова Симеонова

8. Недялка Атанасова Малакова

9. Петя Иванова Ангелова – Шефкет

10. Владимир Николов Бамбалов

11. Таня Николова Гочева

12. Мария Красимирова Петкова

13. Веселин Цветанов Кирев

14. Делчо Георгиев Тенев

15. Христо Димитров Щерев

16. Емил Веселинов Димитров

ИТН

1. Станислав Светозаров Балабанов

2. Валентин Димитров Делчев

3. Иван Ангелов Николов

4. Стоян Денчев Славов

5. Иван Петков Иванов

6. Пенка Димитрова Савова

Величие

1. Христо Николов Петров

2. Ивелина Иванова Иванова

3. Елена Георгиева Петрова

4. Красимир Кирчев Тонев

5. Росен Николаев Пеневски

6. Теодор Бойков Батуров

7. Милко Генчев Тодоров

8. Наско Стефанов Гелимачев

АПС

1. Димитър Андонов Николов

2. Есра Адем Ибиш

3. Яшарали Али Ахмед

4. Владимир Михайлов Родопски

5. Бирол Лятиф Бехчет

6. Сали Рехан Сали

7. Петър Любомиров Недялков

8. Сали Севдов Стефанов

9. Ерол Сафет Мустафа

10. Траяна Василева Василева

11. Симеон Анастасов Милчев

12. Калбие Наим Хрюстем

13. Сейдамет Мохамед Бахтияр

14. Айтен Нази Хасан

15. Нежля Мехмед Селим

16. Михаил Насков Кючюков

МЕЧ

1. Светослав Жоров Лавчиев

2. Александър Велиславов Тодоров

3. Васил Костадинов Трендафилов

4. Мариела Василева Петропулу

5. Мария Желева Колева

Народна партия истината и само истината

1. Антон Митков Желязков

2. Велика Димитрова Радева

3. Стоян Димитров Бабачев

Пряка демокрация

1. Красимира Кънчева Димова

2. Красимир Манолов Стоянов

Движение на непартийните кандидати

1. Иван Стефанов Иванов

2. Димитър Ламбрев Арабаджиев

Глас народен

1. Веселин Дочев Белевски

2. Божидар Иванов Колев

Съпротива

1. Иванка Бориславова Трайкова

2. Параскева Никифорова Желева

3. Марияна Веселинова Петкова

Нация

1. Петьо Делчев Ангелов

2. Пламен Лалев Герганов

Национално движение Непокорна България

1. Смиляна Николова Нитова-Кръстева

2. Ренета Славчева Грозева-Кисьова

3. Димитър Атанасов Иванов

4. Мария Милчева Александрова

5. Иван Тошков Владов

6. Величка Михаилова Филчева

7. Тончо Даниелов Петров

Сияние

1. Людмил Въчков Лазаров

2. Стоянка Митева Йовова

3. Венцеслав Боянов Колев

България може

1. Ейнур Енвер Ахмед

2. Васил Красимиров Димчев

Партия на зелените

1. Владимир Милчев Апостолов

2. Теодора Валентинова Симова

Трети март

1. Байрям Шабанали Иляз

2. Мария Тодорова Недева

Синя България

1. Цвета Кирилова Кирилова

2. Марин Василев Калинков

3. Златка Костова Зарева

4. Минчо Боев Кермекчиев

5. Живко Ташев Димитров

6. Живко Ванчев Лозев

7. Антон Тончев Тончев

Антикорупционен блок

1. Николай Костадинов Найденов

2. Динко Бончев Янев

3. Стоян Димитров Царев

4. Иринка Стоянова Вълчева

5. Иван Митев Генчев

6. Ралица Димитрова Димитрова

7. Таня Николова Гочева

8. Десислава Георгиева Георгиева

Моя България

1. Ива Ивайлова Дражева