Гълъб Донев води листата на "Прогресивна България" в 13-ти МИР-Пазарджик

Коалиция „Прогресивна България" регистрира листата си в 13-и многомандатен избирателен район - Пазарджик за участие в парламентарните избори на 19 април.Водач на листата е Гълъб Донев – служeбен министър-председател на Република България в периода 2022 - 2023 г., в служебните правителства през 2017 и 2021 г. е министър на труда и социалната политика, като през 2021 г. е и вицепремиер по икономическите и социалните политики. Началник е на кабинета на президента Румен Радев в периода 2023 - 2026 г.

„Приех да бъда водач на листата на „Прогресивна България" в област Пазарджик, защото за мен честните и демократични избори са нашият шанс да живеем в държава на светло. В държавата на светло олигархията не вирее. Една от личните ми цели в предстоящата кампания е да създадем нагласа за съпротива срещу купуването на гласове и така да докажем, че Пазарджик не е символ на контролирания вот. Време е за избори по съвест и смели решения" - заяви Гълъб Донев при регистрацията на листата в РИК-Пазарджик. „Най-краткото представяне на нашата листа е: хора с мисъл, смелост и съвест за област Пазарджик", добави той.

Кандидатите на коалиция „Прогресивна България" съчетават професионален опит и познаване на местните проблеми, което създава предпоставки темите на област Пазарджик да получат по-силно присъствие в националния политически дневен ред.

Ето цялата листа :

1. Гълъб Спасов Донев

2. Георги Светломиров Петров

3. Пламен Дойчев Тодев

4. Милен Колев Трифонов

5. Васил Тодоров Филев

6. Васка Александрова Милушева

7. Станислав Николов Хаджиев

8. Гергана Страхилова Божкова

9. Цветан Стоянов Гугалов

10. Георги Здравков Илов

11. Петър Атанасов Бошев

12. Александър Николов Чалъков

13. Пенка Атанасова Минева

14. Михаил Николаев Пандев

15. Десислава Петрова Ангелова

16. Борислав ВенциславовБогословов

Кандидатите за народни представители на „Прогресивна България" от Пазарджик са утвърдени професионалисти от различни обществени и икономически сфери - право, икономика, образование, здравеопазване туризъм и регионално развитие, както и представители на местния бизнес и гражданския сектор. Те представляват широк кръг населени места от област Пазарджик - Пазарджик, Велинград, Пещера, Батак, Панагюрище и Септември, което осигурява реално представителство на различните общини в региона.