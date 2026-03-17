Вижте всички кандидати за депутати във 2-ри МИР-Бургас

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. във 2-ри МИР-Бургас.

От този регион ще бъдат избрани общо 14 депутати.

Прогресивна България

1. Румен Георгиев Радев

2. Милева Димитрова Владкова

3. Добрин Добринов Бяндов

4. Силвия Тошкова Христова

5. Витко Здравков Вълчев

6. Владимир Христов Гончев

7. Румяна Златинова Янкова-Аврамова

8. Фатме Хасан Рамадан

9. Пламен Александров Карашев

10. Дико Градев Диков

11. Виктор Паскалев Паскалев

12. Трайко Димитров Молев

13. Стефан Георгиев Чавдаров

14. Адриана Атанасова Чиплакова

15. Татяна Христова Николова

16. Петър Панайотов Киряков

17. Петко Славеев Тоширов

18. Иван Тодоров Тодоров

19. Владимир Михайлов Милков

20. Светослав Георгиев Вълков

21. Тинка Иванова Дякова

22. Атанас Владимиров Тенев

23. Мерал Осман Муталип

24. Павлина Иванова Вълканова – Пунчева

25. Веселин Атанасов Анестиев

26. Евгений Златев Николов

27. Румен Георгиев Милушев

28. Георги Петков Базотев

ГЕРБ-СДС

1. Жечо Дончев Станков

2. Любен Любенов Дилов

3. Галя Стоянова Василева

4. Андрей Стоянов Рунчев

5. Владимир Добромиров Крумов

6. Иво Георгиев Баев

7. Станислав Костадинов Губеров

8. Атанас Тодоров Пъчков

9. Димитър Константинов Чолаков

10. Петя Янева Арнаудова

11. Теодора Красимирова Митева

12. Дечо Димитров Коешинов

13. Георги Генов Генов

14. Цветана Лъчезарова Станева

15. Иван Георгиев Ников

16. Йордан Танев Йорданов

17. Чани Димов Стойчев

18. Владимир Александров Македонски

19. Румяна Иванова Иванова

20. Ангел Димитров Петков

21. Нуртен Ибрям Адем

22. Смаил Недрет Смаил

23. Ростислав Златков Янков

24. Иван Георгиев Димитров

25. Желязко Николаев Желязков

26. Зорница Прокопова Петкова

27. Тодор Михайлов Михалев

28. Йордан Красимиров Козаров

ПП-ДБ

1. Мирослав Николаев Иванов

2. Димитър Георгиев Найденов

3. Христина Стаматова Хаджиатанасова

4. Тодор Веселинов Терзиев

5. Малена Петева Малчева

6. Георги Михайлов Гребенаров

7. Милен Тодоров Манолов

8. Милена Стойчева Коларова

9. Яни Димитров Георгиев

10. Венета Андонова Христова

11. Милена Неделчева Димитрова

12. Златка Иванова Маджарова

13. Красимира Костадинова Тодорова

14. Николай Диянов Николов

15. Мартин Станиславов Кръстев

16. Георги Генчев Перпелиев

17. Захари Диянов Тенев

18. Пламена Александрова Димитрова

19. Лилия Живкова Желязкова

20. Денис Али Риза Карайту

21. Петър Христов Христов

22. Стамен Георгиев Георгиев

23. Божидар Пламенов Божанов

ДПС

1. Калин Георгиев Стоянов

2. Ахмед Сюлейман Мехмед

3. Исмаил Юсмен Осман

4. Хюсеин Хасан Хафъзов

5. Ешереф Кязим Ешереф

6. Димитър Росенов Гавазов

7. Ангел Илиев Исаев

8. Мирем Хасан Дервиш

9. Кирил Димитров Котрулев

10. Костадин Симеонов Петков

11. Рамадан Джемил Мехмед

12. Стефан Георгиев Кенов

13. Анастасия Стойчева Георгиева

14. Ружди Хасан Ахмед

15. Михаил Николаев Михов

16. Ердал Али Юсуф

17. Никола Тодоров Мешков

18. Петя Василева Коларова - Иванова

19. Даниел Ташков Йорданов

20. Джюнейт Гюлтекин Шабан

21. Димитър Борисов Димитров

22. Емине Али Ахмед

23. Айше Хюсеин Тахирова

24. Атанас Тодоров Тонев

25. Мустафа Мехмед Бекир

26. Исмаил Джемал Юмер

27. Хасан Абдурахим Хасан

28.Халил Видат Ахмед

Възраждане

1. Цончо Томов Ганев

2. Борис Димитров Аладжов

3. Александър Господинов Койчев

4. Звезделина Камелиева Каравелова

5. Димитър Петков Петков

6. Снежана Йовчева Йорданова

7. Виктория Валентинова Върбанова

8. Георги Божидаров Чолаков

9. Димитър Илиев Мавродиев

10. Александър Руменов Александров

11. Атанас Димитров Аврамов

12. Ели Георгиева Лазарова

13. Мария Валентинова Вълкова

14. Марияна Ненчева Йосифова

15. Венилин Тодоров Ташев

БСП - ОЛ

1. Крум Костадинов Зарков

2. Ива Димитрова Кусева

3. Николай Асенов Тишев

4. Аспарух Данчев Иванов

5. Мадлен Михран Мутафян

6. Яни Анастасов Янулов

7. Даниел Николов Чолаков

8. Атанас Маринов Маринов

9. Румен Христов Николов

10. Лиляна Стоянова Димова

11. Дора Василева Петкова

12. Гергана Неделчева Георгиева

13. Ибрахим Шукри Мустафа

14. Николай Драгомиров Буковинов

15. Васил Иванов Иванов

16. Михаил Георгиев Калев

17. Владимир Атанасов Владимиров

18. Никола Йорданов Янев

19. Милена Колева Върбанова

20. Пламен Василев Тенев

21. Ивета Станимирова Сивкова

22. Милка Димитрова Димитрова-Донева

23. Николай Тодоров Тодоров

24. Спас Димитров Стоянов

25. Аргир Леонидов Бояджиев

26. Георги Михайлов Спасов

27. Евгения Стоянова Карайчева

28. Йордан Георгиев Петков

ИТН

1. Александър Викторов Рашев

2. Венцислав Михайлов Асенов

3. Стойко Георгиев Андреев

4. Йоанна Бориславова Стефанова

5. Венцислав Георгиев Велков

6. Митьо Димов Иванов

7. Николай Станков Николов

8. Милко Димитров Димитров

9. Наталия Василева Добрева

10. Димитър Людвик Сахакян

11. Божидара Стоянова Суванджиева

12. Георги Калоянов Калудов

АПС

1. Севим Исмаил Али

2. Мехмед Кадир Хасан

3. Хюсни Осман Адем

4. Ружди Хикмет Хаджен

5. Бейхан Али Мустафа

6. Хафисе Хасан Мехмедали–Мустафа

7. Сезгин Хасан Кадил

8. Шабанали Мустафа Шабанали

9. Айсел Фикри Бекир

10. Мийрем Али Юсуф

11. Сезер Севгин Шабан

12. Йоско Севдалинов Алипиев

13. Назиле Сали Осман

14. Исмаил Осман Коруосман

15. Андрей Радославов Генчев

16. Фатме Мехмед Ереджеб

17. Мустафа Кадир Юсеин

18. Ренета Мартинова Вефа

19. Сезаи Хасан Юмерчауш

20. Бехчет Ремзиев Емурлов

21. Рамадан Наазим Мустафа

22. Юсеин Мехмедали Мехмедали

23. Мехмед Мустафа Хюсеин

24. Мустафа Мехмед Мустафа

25. Емине Мустафа Халил

26. Хазиме Ахмедова Хюсеинова

27. Нури Рамадан Мюмюн

28. Юзджан Фаик Юмер

МЕЧ

1. Венцислав Иванов Петков

2. Радослав Юлиянов Херонов

3. Радослав Петров Петков

4. Невена Минчева Полименова - Тошмакова

5. Таня Петрова Бекярова-Стоянова

6. Димитър Диянов Петров

7. Паолина Тенчева Вълева

8. Димитър Красимиров Тодоров

9. Пламен Тодоров Иванов

10. Мирослав Тодоров Сираков

11. Атанас Цветанов Атанасов

12. Методи Милчев Михалев

13. Георги Валентинов Чобанов

14. Васил Христов Иванов

Величие

1. Любиша Блажевски

2. Михаил Динков Динев

3. Сергей Митков Костадинов

4. Ангел Николаев Стойчев

5. Люба Коева Карачорбаджиева

6. Николай Димитров Димов

7. Златко Божилов Божилов

8. Христо Стоянов Димитров

Синя България

1. Пенчо Димитров Христов

2. Антон Жеков Стоянов

3. Панайот Атанасов Киряков

4. Огнян Илиев Иванов

5. Милен Димитров Георгиев

6. Юлия Станчовна Тодорова

7. Диана Славчева Фъртунова

8. Лидия Иванова Дренчева

9. Севдалина Николова Пенева

10. Слави Константинов Генов

11. Диан Иванов Костадинов

12. Пламен Николов Иванов

13. Доброслав Иванов Иванов

14. Мартин Йорданов Янев

15. Антон Тодоров Велчев

16. Йордан Божилов Георгиев

17. Иван Маринов Киров

18. Миньо Димитров Михнев

19. Жечо Петров Петров

Партия на зелените

1. Йонко Йорданов Гергов

2. Мирослав Цочев Цочев

Глас народен

1. Тодор Станимиров Сотиров

2. Стефан Борисов Кралчев

3. Искра Ангелова Димитрова

Национално движение Непокорна България

1. Мая Любенова Грозданова

2. Александър Бонев Илиев

3. Михаил Николов Михов

4. Елена Велчева Димова

5. Йоана Георгиева Йосифова

Сияние

1. Илиан Колев Точев

2. Мартин Николаев Иванов

3. Станимира Колева Стойчева

4. Стоянка Митева Йовова

Антикорупционен блок

1. Константин Живков Бачийски

2. Даниела Стоянова Божинова

3. Николай Петев Кючуков

4. Георги Янакиев Янчев

5. Радостина Петрова Николова

6. Иван Миленов Иванов

7. Евгения Цвeткова Ненова

8. Стоян Димитров Царев

9. Иван Кирилов Димитров

10. Добрин Иванов Пенчев

11. Николай Желев Желев

12. Златин Славчев Иванов

13. Румен Веселинов Петков

14. Филип Мартинов Павлов

15. Георги Събев Събев

16. Иван Маринов Иванов

17. Радостина Живкова Димитрова

18. Евелин Марков Марков

19. Йордан Цветанов Иванов

20. Десислава Стоянова Тенева

21. Васил Тодоров Иванов

22. Георги Георгиев Калоянов

23. Климент Димитров Джурбинев

24. Данка Георгиева Рангелова

25. Анастас Иванов Чакалов

26. Иван Стойчев Антонов

27. Жулиета Иванова Захариева

28. Радко Георгиев Денев

Движение на непартийните кандидати

1. Златин Михайлов Терзиев

2. Николай Христов Христов

3. Радка Донева Мочева

Нация

1. Кирил Владимиров Гумнеров

2. Николай Георгиев Георгиев

Съпротива

1. Нако Райнов Стефанов

2. Димитър Иванов Димитров

3. Николай Митков Димитров

Моя България

1. Марияна Ангелова Янева

Народна партия Истината и само истината

1. Златка Иванова Георгиева

2. Росица Борисова Генчева

Трети март

1. Тихомир Иванов Атанасов

2. Красен Милков Стоянов

3. Галин Александров Генчев

4. Никола Радев Джунев

5. Свилен Митев Митев

6. Стефко Христов Гагаузов

7. Татяна Костадинова Бастрева

8. Ирина Ничкова Стратиева

9. Владислав Венциславов Григоров

10. Павел Тодоров Нинов

11. Станимир Георгиев Стратиев

12. Милко Славейков Тасков

13. Ангел Борисов Григоров

14. Пламен Георгиев Димитров

15. Ангел Йосифов Алипиев

16. Иванина Божидарова Манолова

17. Тодор Хараламбиев Ламбев

18. Татяна Йорданова Лисичкова

19. Стоян Георгиев Димитров

България може

1. Александър Иванов Маринов

2. Богомил Красимиров Атанасов

3. Васил Стоянов Атанасов

4. Аристид Антонов Каравидов

5. Катрин Викторова Михайлова

6. Александър Любомиров Осенов

7. Елена Танева Димитрова

8. Елина Велкова Велкова

9. Мартин Христов Кирчев

Пряка демокрация

1. Живко Петров Стоев

2. Елиана Руменова Гендурова

3. Антоанета Стефанова Джельова

4. Асен Колев Христов

5. Георги Богоев Богоев