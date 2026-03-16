Росен Желязков: Мисля, че войната в Иран ще приключи скоро

Тони Маскръчка

3308
Желязков в Благоевград. Снимка: 24 часа

"Служебното правителство има основен приоритет да организира изборите. От него не може да очакваме да прави чудеса от храброст. Прави това, което може и е необходимо да прави.  Благоприятното за нас е, че имаме рафинерия и не разчитаме на нефт Близкия Изток. Международните котировки обаче, които влияят на 30% от цената на крайния продукт, ще окажат значение на прогнозиране на фючърсните сделки в дългосрочен план." Това каза бившият премиер Росен Желязков в Благоевград минути след като регистрира листата на ГЕР-СДС.

Желязков смята, че войната ще приключи скоро, защото "няма голяма държава, която иска да затъне в проблемите, които предшественици са имали в Близкия Изток". "Конфликтът трябва да приключи бързо. Ние ще понесем всички инфлационни последици от това, което прави ще по-наложително да има редовен кабинет, който да приеме антиинфлационен бюджет", допълни Желязков.

Каза, че предизборната кампания трябва да е състезание на идеи. "Не заклеймяване на онези, с които трудно ще може да говорим, ако си кажем думи, от които няма връщане назад. Нека кампанията да е състезание, за да може при сформиране на Народното събрание да има с кого да разговаряме. Не търсим конфронтация, а съюзи", допълни Желязков, който води листата в Благоевград.

Четете още

Още от Политика

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел