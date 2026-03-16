Вкараха в психиатрия мъжа, нападал безпричинно жени в София. Той е задържан от екип на СДВР и настанен за лечение в държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски".

От столичната полиция заявиха, че още след подадения сигнал от потърпевша жена на 8 март патрул е започнала акция по издирването и задържането му, съобщава NOVA.

По-рано жители на столичния квартал „Редута" разказаха, че са били блъскани, удряни и плюти от един и същ човек, като споделяха негови снимки и описание. "Крещи и напада с нож", „Подгонва жени и ги замеря с камъни и други опасни предмети" - гласят част от твърденията в публикации и интернет.