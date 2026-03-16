Дим се издигна над хижа „Петрохан”, МВР използва пяна за предотвратяване на нов пожар

Дим се издигна над прословутата хижа „Петрохан", а МВР използва пяна за предотвратяване на нов пожар. Хижата е постоянна охрана след трагичната смърт на групата на Иво Калушев, която живееше там.

"На 12 март около 16.20 часа екипът, охраняващ хижа "Петрохан" забелязал дим, който излизал от сградата. Веднага са уведомени главният секретар на МВР, разследващият екип от ГД „Национална полиция", окръжният прокурор и пожарната. Пристигналият след сигнала екип от ГДПБЗН е констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване", съобщават от полицията.

Районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата.