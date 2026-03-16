Иса, убил Боряна и Николай на АМ "Тракия", иска да му намалят 6-годишната присъда

Младата двойка от Перник спряла в аварийната лента заради спукана гума, когато Йълдъръм ги връхлетял

Иса Йълдъръм, причинил смъртта на семейство от Перник в аварийната лента на магистрала "Тракия", иска да му бъде намалена 6-годишната присъда. Наказанието му беше наложено след редукция с 1/3, тъй като 48-годишният белгийски гражданин призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив. Той обаче сега настоява за по-леко наказание пред апелативните магистрати. Делото беше насрочено днес, нo се отложи заради адвоката на подсъдимия, тъй като бил служебно ангажиран по друг процес във ВКС. И така новата насрочена дата е 30 март.

Фаталният инцидент стана около 9,20 часа сутринта на 13 юли м.г. Тогава той блъсна с колата си автомобила на семейството от Перник Боряна Панайотова и Николай Здравков. На път за морето на 148-и км на аутобана те спукали гума и спрели, когато ги връхлетял автомобилът на Йълдъръм. Двамата загинаха на място. След задържането му прокурорът допусна, че може Иса да е заспал зад волана. По делото обаче имало данни, че Йълдъръм е шофирал от Белгия до България, като се сменял с друг мъж в колата, но без да спират за почивка или сън.

От първата инстанция той поиска да излежи присъдата си в Белгия.