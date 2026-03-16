Емил Дечев: По-малко убийства, кражби и грабежи, но се увеличават домашното насилие и престъпленията с дрога

Битовите престъпления в страната, включително убийства, намаляват през 2025 г. в сравнение с 2024-а. Това стана ясно от писмен отговор на вътрешния министър Емил Дечев до депутата Ивайло Шотев от ПП-ДБ.

За 2025 г. са регистрирани 180 убийства. През 2024 г. са били 237, или намаление с 24%. Грабежите намаляват от 913 на 774, кражбите - от 24 610 до 24 091, или само с 2%.

Най-сериозно е намалението при кражбите на коли, които са спаднали от 818 през 2024 г. до 587 през 2025 г., или с 28%.

Сериозно увеличение има обаче при дрогата и домашното насилие, каквато е тенденцията в последните няколко години - съответно с 4,3% и 12%.

През 2025 г. са регистрирани общо 80 884 престъпления. От тях против личността и собствеността на гражданите са 70 075, 10 809 са икономически. Разкрити са 41 059 престъпления. В справката МВР отчита намаление при регистрираните престъпления през 2025 г. с 6% спрямо 2024 г., както и увеличение на разкриваемостта с 4%. Разкритите престъпления, регистрирани в предходни години, са с 6% повече спрямо 2024 г.

