Вижте всички кандидати за депутати в 28 МИР - Търговище

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 28-и МИР Търговище.
От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутати.
"Прогресивна България"
- Илко Пенков Илиев
- Георги Петров Георгиев
- Таня Петрова Гюрюшева - Николова
- Стоян Петров Попвеличков
- Иво Стефков Дочев
- Сервет Вели Мустафова
- Неше Джеватова Ашим
- Димитър Димчев Наумов
ГЕРБ - СДС
- Теменужка Петрова Петкова
- Никола Тошков Джамбазов
- Таня Димитрова Станкова
- Явор Димитров Александров
- Добромир Йовчев Стойнев
- Мустафа Адемов Ахмедов
- Теодор Ростиславов Трифонов
- Симеон Иванов Тасев
ПП-ДБ
- Илина Симеонова Мутафчиева
- Анелия Иванова Борисова
- Беркай Джафер Чокджан
- Димитър Стефанов Станев
- Елена Димитрова Дамянова
- Елица Йорданова Христова - Анастасова
- Христо Колев Христов
ДПС
- Неждет Джевдет Шабан
- Джем Ямен Яменов
- Гюрсел Хасанов Хасанов
- Диян Руменов Рафаилов
- Рефие Зейнулова Ахмедова
- Виждан Салиева Османова
- Серхан Синанов Алиев
- Росен Севдалинов Мутафов
"Възраждане"
- Емил Тодоров Борисов
- Чавдар Тодоров Чанков
- Красимир Станимиров Стоилов
- Красимир Антимов Колев
- Касим Юстюнгел Садък
- Гриша Иванов Илиев
- Драгомир Стоянов Драганов
- Красимир Жечев Василев
БСП - ОЛ
- Гергана Сашова Алексова - Великова
- Петя Стоянова Василева
- Тодор Анков Тодоров
- Гергана Свилен Милева
- Тодор Тодоров Атанасов
- Венцислав Пенев Иванов
- Благой Атанасов Савов
- Симона Тошкова Добромирова
ИТН
- Гергана Илкова Крекманова
- Николай Радославов Василев
- Венко Петров Начев
- Юлиян Георгиев Минчев
- Светослав Николов Иванов
АПС
- Танер Мехмед Али
- Фехим Наим Алиев
- Метин Мустафов Мехмедов
- Алпер Гюнер Ахмедов
- Несрин Невзатова Хасанова
- Фатме Назифова Сюлейманова
- Хюсеин Сабриев Ибрямов
- Мехидин Мехмедов Кадиров
МЕЧ
- Гергана Павлова Колева
- Лъчезар Йорданов Тодоров
- Георги Калинов Колев
- Деница Иванова Тодорова
- Владимир Петров Панайотов
- Васил Стелиянов Василев
"Величие"
- Ивайло Костадинов Лазаров
- Генади Колев Георгиев
- Гергана Петрова Колева
- Ивелин Иванов Иванов
"Синя България"
- Христо Иванов Радев
- Симеон Йорданов Любенов
- Катя Костадинова Андреева
- Гергана Викторова Велева
- Милена Валентинова Костова
- Снежина Пламенова Желязкова
"Сияние"
- Пиер Аспарухов Лалев
- Мартин Здравков Каркелев
"Непокорна България"
- Зоя Иванова Дуфева
- Никола Радомиров Демиров
- Стихомир Крумов Даскалов
"Трети март"
- Димитрина Николаева Торлозова-Алилиева
- Недка Иванова Иванова
- Таня Динкова Дивитрова
- Петя Красимирова Лозанова
- Христина Иванова Христова
- Димитър Стоянов Тенев
- Елена Иванова Чанева
- Ивайло Георгиев Натев
"Антикорупционен блок"
- Цветан Иванов Цонев
- Полина Георгиева Маринова
- Милен Благоев Стоянов
"Движение на непартийните кандидати"
- Васил Красенов Василев
- Ивайло Янков Иванов
"Глас Народен"
- Александър Христов Демирев
- Никола Димитров Петров
- Цветелина Венелинова Христова
"Нация"
- Ралица Руменова Лозанова
- Вальо Цаков Иванов
"Съпротива"
- Юри Михайлов Михайлов
- Емил Петров Рубийски
"Народна партия Истината и само истината"
- Василен Стелиянов Марков
- Прою Маринов Керчев
- Снежана Неделчева Неделчева
- Денислав Христов Дросев
"Моя България"
- Доротея Веселинова Кацарова
"Пряка демокрация"
- Стоян Стойчев Стойков
- Георги Иванов Димов
- Анна Стоянова Орозова
- Красимир Сашев Колев
"Партия на зелените"
- Христо Христов Дунчев
- Георги Христов Търнев
"България може"
- Цвета Чавдарова Капитанова
- Росен Йорданов Димитров