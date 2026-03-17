Вижте всички кандидати за депутати в 28 МИР - Търговище

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 19 април 2026 г. в 28-и МИР Търговище.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутати.

"Прогресивна България"

Илко Пенков Илиев Георги Петров Георгиев Таня Петрова Гюрюшева - Николова Стоян Петров Попвеличков Иво Стефков Дочев Сервет Вели Мустафова Неше Джеватова Ашим Димитър Димчев Наумов

ГЕРБ - СДС

Теменужка Петрова Петкова Никола Тошков Джамбазов Таня Димитрова Станкова Явор Димитров Александров Добромир Йовчев Стойнев Мустафа Адемов Ахмедов Теодор Ростиславов Трифонов Симеон Иванов Тасев

ПП-ДБ

Илина Симеонова Мутафчиева Анелия Иванова Борисова Беркай Джафер Чокджан Димитър Стефанов Станев Елена Димитрова Дамянова Елица Йорданова Христова - Анастасова Христо Колев Христов

ДПС

Неждет Джевдет Шабан Джем Ямен Яменов Гюрсел Хасанов Хасанов Диян Руменов Рафаилов Рефие Зейнулова Ахмедова Виждан Салиева Османова Серхан Синанов Алиев Росен Севдалинов Мутафов

"Възраждане"

Емил Тодоров Борисов Чавдар Тодоров Чанков Красимир Станимиров Стоилов Красимир Антимов Колев Касим Юстюнгел Садък Гриша Иванов Илиев Драгомир Стоянов Драганов Красимир Жечев Василев

БСП - ОЛ

Гергана Сашова Алексова - Великова Петя Стоянова Василева Тодор Анков Тодоров Гергана Свилен Милева Тодор Тодоров Атанасов Венцислав Пенев Иванов Благой Атанасов Савов Симона Тошкова Добромирова

ИТН

Гергана Илкова Крекманова Николай Радославов Василев Венко Петров Начев Юлиян Георгиев Минчев Светослав Николов Иванов

АПС

Танер Мехмед Али Фехим Наим Алиев Метин Мустафов Мехмедов Алпер Гюнер Ахмедов Несрин Невзатова Хасанова Фатме Назифова Сюлейманова Хюсеин Сабриев Ибрямов Мехидин Мехмедов Кадиров

МЕЧ

Гергана Павлова Колева Лъчезар Йорданов Тодоров Георги Калинов Колев Деница Иванова Тодорова Владимир Петров Панайотов Васил Стелиянов Василев

"Величие"

Ивайло Костадинов Лазаров Генади Колев Георгиев Гергана Петрова Колева Ивелин Иванов Иванов

"Синя България"

Христо Иванов Радев Симеон Йорданов Любенов Катя Костадинова Андреева Гергана Викторова Велева Милена Валентинова Костова Снежина Пламенова Желязкова

"Сияние"

Пиер Аспарухов Лалев Мартин Здравков Каркелев

"Непокорна България"

Зоя Иванова Дуфева Никола Радомиров Демиров Стихомир Крумов Даскалов

"Трети март"

Димитрина Николаева Торлозова-Алилиева Недка Иванова Иванова Таня Динкова Дивитрова Петя Красимирова Лозанова Христина Иванова Христова Димитър Стоянов Тенев Елена Иванова Чанева Ивайло Георгиев Натев

"Антикорупционен блок"

Цветан Иванов Цонев Полина Георгиева Маринова Милен Благоев Стоянов

"Движение на непартийните кандидати"

Васил Красенов Василев Ивайло Янков Иванов

"Глас Народен"

Александър Христов Демирев Никола Димитров Петров Цветелина Венелинова Христова

"Нация"

Ралица Руменова Лозанова Вальо Цаков Иванов

"Съпротива"

Юри Михайлов Михайлов Емил Петров Рубийски

"Народна партия Истината и само истината"

Василен Стелиянов Марков Прою Маринов Керчев Снежана Неделчева Неделчева Денислав Христов Дросев

"Моя България"

Доротея Веселинова Кацарова

"Пряка демокрация"

Стоян Стойчев Стойков Георги Иванов Димов Анна Стоянова Орозова Красимир Сашев Колев

"Партия на зелените"

Христо Христов Дунчев Георги Христов Търнев

"България може"