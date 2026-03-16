Гюров: Бъдещето на България зависи от отговорността, която всички сме готови да поемем

Бъдещето на България зависи от отговорността, която всички сме готови да поемем днес, заяви служебният премиер Андрей Гюров на церемонията по награждаване на победителите в Годишните награди за отговорен бизнес 2025 в „София Балкан Палас".

„Много е важно какъв пример даваме с решенията, които взимаме и каузите, които подкрепяме. Този пример е най-голямата отговорност", посочи Гюров. Отговорността, когато си постигнал успех, да върнеш на обществото, което те е създало, и от друга страна – да можеш да признаеш, че успехът не винаги е личен, добави още служебният премиер, цитиран от БТА.

По думите му, успехът е следствие на много неща – понякога на институциите, по-често средата, в която работим, и почти винаги екипите, с които сме създали тези успехи.

„Ние в Министерски съвет също се занимаваме с организацията по честването на 150 години от Априлското въстание. Направихме много интересен паралел – преди 150 години българските възрожденци са били изправени пред избор, който е много подобен на избора, който стои пред нас днес", каза Андрей Гюров.

Според него изборът е какъв пример даваме. „Тези възрожденци са били всъщност много успешни търговци, хора с подреден живот и бизнес", припомни Гюров. Те са решили да вложат енергията, времето, средствата, които са имали, над нещо много по-голямо – бъдещето на България, добави премиерът.

За мен е изключително приятно да връча наградите, които са именно за хората, които дават пример и инвестират обратно своя успех върху обществото, което ги е създало, каза Андрей Гюров.