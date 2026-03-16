Последно: Радев повежда и в Бургас, Митов се появи в Шумен (Обзор)

Всички водачи обявени ден предсрочно, само ПП-ДБ до последно крият

Куп журналисти в президентската коалиция

Десетки бивши министри от името на различните партии водят листи. Това стана ясно в понеделник, когато повечето важни играчи бяха обявени. Само листите на ПП-ДБ останаха до последно в тайна. Срокът за регистрация изтича днес.

Освен бившия екип на Румен Радев от служебните кабинети и “Дондуков” 2 в “Прогресивна България” масово влизат елитни спортисти, военни, но и журналисти.

Дългогодишният кореспондент от Турция на БНТ и БНР Нихал Юзерган, която пишеше и за “24 часа”, “Труд” и “Стандарт”, ще е четвърта в листата на “Прогресивна България” в столичния 23-и МИР. Две места след нея е Ирина Асиова-Диамант, кадър на “24 часа”, която от години живее между България и САЩ.

Журналистът Стоян Тричков, работил преди за тв каналите “България он еър” и “Блумбърг”, след това в пресцентъра на президентството, ще е втори в Благоевград.

Бившият му началник и медиен съветник на Радев като държавен глава Кирил Атанасов е четвърти в столичния 25-и МИР.

Редовни срещу служебни министри пък изправят един срещу друг Бойко Борисов и Румен Радев в Благоевград, Варна, Стара Загора, Пазарджик.

Двама бивши премиери, но и двама бивши екоминистри

се очаква да са един срещу друг в Благоевград. Росен Желязков повежда ГЕРБ, а от ПП-ДБ се завъртя името на акад. Николай Денков. Срещу тях от “Прогресивна България” играе Росица Карамфилова, която беше служебен екоминистър при Гълъб Донев. А втори след лидера на ДПС Делян Пеевски е Джевдет Чакъров, който бе начело на МОСВ при кабинета “Станишев”. Структурата на ДПС в Кърджали, начело с кмета Ерол Мюмюн, регистрира листата на движението в областта. СНИМКА: ДПС

Този път Пеевски знаково ще играе и от партийния бастион - Кърджали, където на последните избори водач бе кметът Ерол Мюмюн, сега втори в листата. Лидерът на ДПС се кандидатира от Кърджали и през юни 2024 г., когато движението все още бе обединено. Срещу него Румен Радев изпраща бившият МВР шеф Иван Демерджиев, а ГЕРБ по традиция залага на Цвета Караянчева. Бойко Борисов ще води листата и в Пловдив, а за регистрацията пристигна бившият правосъден министър Георги Георгиев. СНИМКА: Фейсбук

Освен в лидерския 25-и МИР в София Румен Радев повежда коалицията си и в Бургас, откъдето е родом съпругата му Десислава Радева. Там ГЕРБ праща бившия енергиен министър Жечо Станков. На предходните избори водач в Бургас бе кметът Димитър Николов, но този път градоначалниците няма да участват в депутатската надпревара. Първи за ДПС пък е бившия МВР министър Калин Стоянов.

И Бойко Борисов по традиция има втори регион освен лидерския 25-и МИР. Той отново повежда и в Пловдив, следван от бившия правосъден министър Георги Георгиев. В този район ще има и спортна битка, след като ДПС пуска олимпийката Стефка Костадинова срещу човека на Радев - волейболиста Владимир Николов. В областта бившият президент играе с ген.-майора от ВВС Иван Лалов.

Един от най-верните хора на Радев - експремиерът Гълъб Донев, повежда “Прогресивна България” в Пазарджик. Депутатът Стефан Мирев е първи за ГЕРБ в района, където на последните избори водач беше Красен Кралев, а от ДПС залагат на зам.-шефката си Искра Михайлова.

Полицейска битка се заформя в София - област

Двама бивши вътрешни министри - Младен Маринов от ГЕРБ и Калин Стоянов от ДПС, ще са срещу бившия шеф на ГДБОП и НСО Румен Миланов, който се включва от “Прогресивна България”. Другите партии залагат на настоящи депутати - Владимир Георгиев от БСП, Ангел Славчев от “Възраждане”, Венцислав Асенов от ИТН и проф. Николай Радулов от МЕЧ.

Бившият вътрешен министър от ГЕРБ Даниел Митов, който на предишните избори беше първи във Варна, сега дебютира като водач в Шумен, където досега бе бившият кмет Любомир Христов. Срещу него от името на Радев ще се бори дългогодишният семеен лекар д-р Явор Плашилски. Той обучава и специализанти в Медицинския университет във Варна. ДПС пък залага на кмета на Нови пазар Нида Ахмедов.

Както стана ясно в неделя, бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов се завръща като водач във Варна. Бившият министър на туризма Илин Димитров и екссъветник на Радев ще е от “Прогресивна България”. Там се включва и зам.-шефът на ДПС Йордан Цонев, който е пръв и във Велико Търново. От ПП-ДБ залагат на варненския зам.-кмет Павел Попов, разкри депутатката Стела Николова във фейсбук.

За “Възраждане” традиционно пръв, освен в столицата, е лидерът Костадин Костадинов.

В софийския 23-и МИР от ГЕРБ излиза зам.-шефът на партията и бивш вицепремиер Томислав Дончев, който ще води и в родното си Габрово. Срещу него Радев изправя юристката Михаела Доцова. Тя е била начело на правната дирекция на екоминистерството, работила е в администрацията на Народното събрание, както и в тази на София-област. БСП праща там младежкия си лидер Габриел Вълков, който и сега е депутат. “Възраждане” залага на зам.-председателя си Цончо Ганев, а ДПС - на зам.областния шеф на партията за София - град, Емилия Кехайова. Водач на ИТН е шефката на енергийната комисия Павела Митова.

Очаква се от ПП-ДБ да е Николай Денков, а МЕЧ залага на адвоката Христо Расташки. Бащата на загиналата в жестока катастрофа Сияна - Николай Попов, повежда листата на своето движение “Сияние” в този и в 25-и столичен МИР.

В 24-и МИР от ГЕРБ ще води Делян Добрев, а на второ място след него ще е бившият кмет на столицата Йорданка Фандъкова. Срещу Добрев Радев издига финансиста и доскорошен

ръководител на инспектората към МФ

Стефан Белчев. БСП играе с водача си Крум Зарков, а от ПП-ДБ се очаква да е съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Областният лидер на младежкото ДПС в столицата Рахим Юмерефенди пък е начело на листата на движението, а “Възраждане” традиционно ще води другият Петър Петров. МЕЧ залага на настоящия депутат инж. Красимир Манов.

Проф. Костадин Ангелов, който стана зам.-шеф на Народното събрание през октомври, след като Рая Назарян смени на председателския пост Наталия Киселова, ще се изправи срещу Йордан Цонев във Велико Търново. В региона Радев разчита на проф. Янка Тянкова - юрист и преподавател във ВТУ. В листата е и дългогодишният кмет на Полски Тръмбеш Георги Чакъров.

И този път в Перник листата на ГЕРБ ще бъде оглавена от доскорошния външен министър Георг Георгиев. Бившият евродепутат от БСП Петър Витанов пък е водачът на “Прогресивна България”.

Към ДПС се присъединява бившият депутат от ИТН Георги Попов

След ИТН в 45-ото НС той мина и през “Български глас”, чийто съосновател е, за да се появи сега в ДПС.

И този път лидерът на СДС Румен Христов води в Монтана, откъдето бе и през октомври 2024 г. Срещу него ще се състезава 27-годишният юрист Димитър Петров от “Прогресивна България”. Той е работил като старши юрисконсулт в Столичния общински съвет. Отново Димитър, но Аврамов пък е кандидатът на ДПС, чийто имунитет бе поискан от и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов през февруари. Причината бе, че срещу Аврамов имаше заведено дело за търговия с влияние.

Шефката на социалната комисия Деница Сачева отново оглавява партийната листа в Добрич. Тя ще се състезава с бившия зам.-кмет по хуманитарни дейности на Генерал Тошево Румен Мунтянов от “Прогресивна България”. Той е и председател на добричката структура на БЧК. В социалната битка се включва и зам.-шефката на парламентарната група на ДПС Ертен Анисова, която е юрист.