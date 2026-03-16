Спортът е новият допинг за политиката: само шампионите носят радост

Дни след края на зимната олимпиада спортният дух, оказва се, още е тук и е завладял родната политика - рекорден брой зведи от най-различни дисциплини са в партийните листи. Световни, европейски и дори олимпийски шампион след месец ще станат народни представители.

Което хич не е лошо, но необичайно. Защо изборният терен тази пролет се превърна в арена за спортни двубои?

На 6-ата година от политическата криза, съчетана и с икономически сътресения, авторитетите за българина стават все по-малко, разочарованието - все по-поглъщащо обществената енергия. През целия този период единствените моменти на колективна радост и макар и кратко обединение на така разломеното общество са били около постиженията на българските спортисти.

Миналото лято волейболистите извадиха по улиците възторжени фенове и накараха дори политически опоненти да млъкнат и да се прегърнат. Нещо, което напомни историческото лято на 1994 г. или по-скоро бляна на народа някога пак да преживее подобна еуфория.

Еуфория, която сега може да се трансформира в политическо гориво. Най-вече за самолета на Румен Радев и неговата формация, където са и най-много от именитите спортисти (виж в текста по-надолу).

Подалият оставка президент обеща нови лица и нови правила на играта. Самият той въпреки новата си роля е стар играч, все пак 10 години бе на върха на държавата и на медийното внимание. Такива са и бившите му секретари, съветници, служебни министри - все участници в управлението преди, а сега в листите. Така че шампионите са натоварени и да изпълнят заявката за нови, неопетнени във властта лица, за които честната игра и победата са професионално верую. При такова изчерпване на търпението и доверието на избирателя само звези могат да събудят вярата и любопитството му.

В предишни години опитът беше най-вече с хора на изкуството, масово нахлуване на спортисти на терена не е имало.

Причината обаче е все една и съща - в партийните банки кадри дъното се вижда. И това важи за всеки от основните играчи. Мераклии винаги има, но или са твърде оборотни лица с всички негативи и зависимости от досегашните си биографии, или са неизвестни за широката публика и няма да откроят листата.

Разбира се, правилото е елитът на една партия/парламентарна група да е в челото на листите, но моментът на приятната изненада също е задължителен след умората от серията избори.

Изненадата за ДПС се оказа Стефка Костадинова, която ще води в Пловдив. Подкрепата си за нея лидерът на движението Делян Пеевски изказа публично още година преди изборите за нов шеф на Българския олимпийски комитет. Тогава Костадинова изгуби срещу Весела Лечева, но оспори избора ѝ и продължи да води БОК. Стигна се до битка в съда, груби спорове между двете именити спортистки, упреци кой в чий кабинет се е барикадирал и пр. Сега, година по-късно, Костадинова обяви, че подава оставка, за да “продължи БОК да бъде символ на единение”.

Животът ме е научил, че олимпийските медали и световните рекорди са ценни, но по-ценно е младото поколение да расте здраво, да има подходящи условия за спорт и държавата да полага грижи за всяко дете и за всеки спортист. Въпроси, които се решават не от спортистите, нито от председателя на БОК, а чрез политическа воля и от компетентни хора, на които може да се разчита, обясни Костадинова. Структурата на ДПС в Пловдив при регистрацията си в РИК СНИМКА: ПРЕСЦЕНТЪР ДПС

Най-много медали обаче има в листите на Радев. Водачи стават обичани спортисти, които досега не са играли в скандали.

Най-младата е олимпийската шампионка по карате от игрите в Токио 2020 г. Ивет Горанова, която ще е първа в Ловеч от “Прогресивна България”. Тя е на 26 г. и беше обявена за спортист на годината през 2021 г., учила е в Академията на МВР.

Най-успешният български плувец Петър Стойчев е №1 в Смолян. Участвал е в четири поредни летни олимпиади, в Пекин през 2008 г. беше знаменосец на българската делегация. Най-големи успехи постига в маратонското плуване, като през 2011 г. става световен шампион на 25 км в Шанхай. Той е и първият, преплувал Ламанша за под 7 часа. Има и скромен политически опит - през 2013 г. беше служебен министър на спорта в кабинета на Марин Райков.

Конотацията на думата политика трябва да бъде променена и да не се смята, че това е мръсна работа за корупционери. С политика трябва да се занимава елитът на обществото, който работи за общото благо, обясни волейболният ас Владимир Николов, който води радевия отбор в Пловдив и лично се яви за регистрацията на “Прогресивна България”. Откъдето е жената, оттам е и родата, пошегува се Николов, обяснявайки защо в Пловдив - съпругата му Мая е оттам. Влиза със заявка коалицията да спечели изборите, а той да се занимава със спорт.

Именно в Пловдив Радев ще открие кампанията си в събота.

В областта пък втори ще бъде вицешампионът ни от Атина 2004 г. гимнастикът Йордан Йовчев. Пловдив е неговият роден град.

Акробатът Енчо Керязов е първи в Ямбол, където е зам.-кмет от 2019 г. насам при независимия кмет Валентин Ревански. Той е световноизвестен като атлет, но и със съществен принос към българската култура и спорт, най-вече чрез фондацията си, с която подкрепя талантливи деца.

В ГЕРБ си имат един спортист титуляр в състава и той отново е кандидат в една от софийските листи - борецът Даниел Александров.

А да не забравяме, че в момента Димитър Бербатов е специален съветник на служебния премиер, при това изключително активен. Призна, че е бил канен за спортен министър, но останалите му ангажименти не позволили.