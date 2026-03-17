Шофьор в Сливен засечен два пъти за един час да кара с 200 км/час

Шофьор от Сливен е с отнет автомобил и отнета книжка, след като миналата седмица е засечен два пъти в рамките на един час да кара със скорост 220 километра в час, показа репортаж на Би Ти Ви.

Водачът е превишил със 150 км в час разрешената за този участък скорост.

Той ще остане 4 месеца без свидетелство за правоуправление, тъй като всичките му точки са отнети. Това е станало не само зааради последния случай, а и заради предишни негови нарушения. Той е бил залавян 8 пъти досега в рамките на последните 2 години заради непоставен колан, превишена скорост, неизправен автомобил и други, обясниха от местния КАТ