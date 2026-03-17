Протест на шофьори на линейки в Бургас срещу фишове за висока скорост - сами си ги плащали

Напрежение сред водачите на линейки в най-големия център за спешна медицинска помощ в Югоизточна България - в Бургас, съобщава Нова тв. Шофьорите се оплакват от голям брой фишове за превишена скорост, които получавали и които сами плащат. От края на януари издадените от Пътна полиция фишове са над 120. Преди около половин година са провели среща с ръководството на Община Бургас, Пътна полиция, ЦСМП, но до момента санкциите отново са си за всеки от тях.

Тази сутрин излизат на протест пред Спешната помощ в града. Над 50 са шофьорите на линейки в цялата област. Ако в момент на заснемане на водач с превишена скорост той е бил на мисия, трябва да бъде доказано пред органите на Пътна полицията, трябва да се потвърди от Центъра за спешна медицинска помощ, защото в противен случай няма как да се разбере дали въпросния автомобил е бил в спешен режим на работа.