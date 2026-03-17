Платените магистрали влизат в програмата на "Прогресивна България"

Платените магистрали влизат в икономическата програма на "Прогресивна България". Бившият регионален министър и водач на листата на формацията във Враца Иван Шишков заяви пред Нова тв, че възнамеряват в близките две години да бъдат проектирани всички магистрали, след което ще почнат строителните дейности, а част от тях ще са с публично частно-партньорство. Според него за около 2 години могат да се направят всички проекти и да се започне строителството с всичките процедури.

Не е само "Хемус" или "Дунав мост", а цялата свързаност на България, която никой не е правил досега. Това може икономически да си позволим да го направим - проектирането е най-евтиният процес. Той даде примери около Враца, която определи като една от вратите на пътното безобразие в държавата.

Той уточни, че за "Хемус" е ясно, че ще се довърши. Въпросът е да се направят всички магистрали, да има свързаност от КПП до КПП - цялата магистрала Русе - Маказа, "Черно море" с продължението до Румъния, магистрала "Рила" и продължението и до Северна Македония, тунелът под Петрохан, даде примери Шишков.