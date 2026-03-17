Жена пострада при пожар в Перник

Жена е пострадала при пожар в Перник през изминалото денонощие, сочи справка на интернет страницата на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Вчера в 09:49 часа пожарната в Перник е получен сигнал за пожар в апартамент в града. Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил. Пострадала е жена на 88 години.

През изминалото денонощие звената на пожарната са реагирали на 136 сигнала за произшествия в страната. Ликвидирани са общо 106 пожара.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които седем в жилищни сгради, един в промишлена сграда, един - в спомагателни, временни или паянтови постройки, шест в транспортни средства, един в горски масиви, и три други.

Без нанесени материални щети са били 87 пожара, от които: 36 в сухи треви, горска постеля и храсти, 40 - в отпадъци, осем - в готварски уреди и комини, три други.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства, 24 дейности при техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР , оказване съдействие на граждани в четири случая и др.)

Лъжливите повиквания са били три.