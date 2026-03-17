Кметът на Бургас предлага увеличение на капитала на детската болница

Кметът на Бургас Димитър Николов

Кметът на Бургас Димитър Николов предлага увеличение на капитала на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия" чрез апортиране на сградите и оборудването на лечебното заведение като непарична вноска. Докладната записка е внесена в Общинския съвет и е публикувана на сайта му, а днес съветът ще заседава.

Проектът за новата детска болница е определян като един от най-значимите за града и региона. Тя е изградена в бургаския комплекс „Зорница", в близост до Университетска многопрофилна болница за активно лечение. Строителството започна на 9 януари 2024 г., а през декември 2025 г. сградата получи разрешение за ползване.

Болницата е напълно оборудвана, като стойността на медицинската апаратура надхвърля 27,5 млн. лева.

Общата балансова стойност на сградите и оборудването възлиза на около 60,5 млн. евро. С апортирането им в капитала на дружеството капиталът на болницата ще бъде увеличен до около 60,57 млн. евро.

В докладната се предлага също промяна на адреса на управление на дружеството към новата сграда на болницата, както и въвеждане на официално наименование на английски език – Multi-specialty Hospital for Active Treatment of Children's Diseases "St. Anastasia".

По време на днешната сесия спечелилият конкурса за управител на детската болница ще представи програмата си за управление.

В друга докладна ръководството на Комплексния онкологичен център в Бургас иска одобрението от съветниците да бъде закупена автоматизирана система за изработване на имунохистохимични проби за нуждите на Отделението по клинична патология. Според докладната, апаратурата е необходима заради нарастващия обем от изследвания и изискванията за диагностика на онкологични заболявания. В момента в отделението пробите се обработват ръчно, което е по-бавно и крие риск от човешка грешка.

Промени в Наредбата за местните такси и цени на услугите, както и приемане на нова стратегия за развитие на културата, са сред другите точки, които предстои да разгледа Общинският съвет.

В дневния ред са включени и отчети за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г. и на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух за 2025 година.

Сред предложенията са още отчетът за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2025 г., кандидатстване с проект за ремонт и реконструкция на Центъра за временно настаняване в кв. „Акациите", както и споразумение за сътрудничество за развитие на културно-поклонническия маршрут „Път до мощите на св. Йоан Кръстител".

Общинските съветници ще обсъдят и предложение за поставяне на паметник на Васил Левски в централната градска част на Бургас, както и промени в състава на Комисията по реклама, пише БТА.

Четете още

Още от Регионални

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел