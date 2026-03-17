Пластичен хирург: Фризьори и козметици също поставят гръдни импланти

Фризьори, козметици и зъболекари у нас масово слагат гръдни импланти. Това заяви в предаването „Тази сутрин" на Би Ти Ви естетичният хирург д-р Николай Георгиев, като отказа да назове къде точно са поставяни такива импланти.

„Това е буря в чаша вода, ще отмине и замине", каза той по повод на последния случай с хирург в Дупница, чиято интервенция е довела до смъртта на жена.

„Няма информация до институциите у нас, които да си свършат работата, а и надали точно тези казуси ги вълнуват", коментира д-р Георгиев.

Пластичният хирург бе категоричен, че трябва да се забрани на хора дори със специалност да поставят какъвто и да било гел в гърдите на жената.

„Преди няколко месеца изгонихме един наш колега, който има проблем с морала. По-важното е да бъдем полезни на хората. Ако искате да имате терапия с ботокс, инвазивна процедура или да увеличите бюста си, отворете и прочетете дали този лекар фигурира с листите в специалистите в конкретната област. Няма ли естетичен и пластичен хирург, поставете един голям въпросителен. Проблемът е кой слага и кой какво слага. Проблемът е, че няма съществен контрол", коментира Георгиев.

Според адвокат Вили Костадинова не всеки лекар може да извършва естетични процедури. Другият много важен въпрос е какъв е филърът, който е бил поставен на пациентката, посочи адвокат Костадинова. И настоя за разграничаване на кои процедури са естетични и кои козметични процедури.

Според нея лекарят, който е направил естетичната процедура в Дупница може да понесе както наказателна отговорност, така и да плати обезщетения на семейството на починалата жена.