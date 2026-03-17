Арестуваха 68-годишен от Лом заради неспазване на ограничителна заповед

Районният съд в Лом постанови постоянна мярка за задържане под стража за 68-годишния Л.А. от крайдунавския град, който не изпълнил съдебна заповед за защита от домашно насилие спрямо бившата си съпруга, съобщиха от Окръжния съд в Монтана.

На 11 март в нарушение на съдебна заповед за незабавна защита от домашно насилие, която забранявала на Л.А. да доближава на по-малко от 20 метра дома на бившата му съпруга, той отишъл пред нейната къща и полял с бензин две от входните ѝ врати. Тя веднага подала сигнал в полицията, но до идването на патрулната кола той запалил тези врати и избягал. Огънят бил загасен от случайно минаващи оттам хора, а Л. А. бил открит по-късно от полицията в друг квартал на Лом и бил задържан първоначално с полицейско разпореждане, а после с прокурорска заповед до разглеждането на искането на прокуратурата за вземане на постоянна мярка за задържане.

От Окръжния съд в Монтана съобщиха за БТА, че Л.А. е криминално проявен и има 19 присъди за различни престъпления. С решението на съда в Лом той ще трябва да изчака следващата присъда в затвора. Делото продължава под надзора на Районната прокуратура в Монтана.