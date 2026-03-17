Почина жената от катастрофата при пещерското село Радилово

Втора жертва взе тежката катастрофа на пътя Пазарджик – Радилово. Починала е 67-годишната жена, която беше откарана в тежко състояние в МБАЛ – Пазарджик.

При инцидента на място загина 69-годишният ѝ съпруг от село Црънча. Двамата са пътували в единия от автомобилите, като жената е била на предната седалка.

При катастрофата са пострадали и двама млади мъже на 20 и 21 години от Пещера, които са пътували в другия автомобил.

Сред първите, които са се оказали на мястото на инцидента, е бил началникът на Спешното отделение на МБАЛ – Пазарджик д-р Димитър Бакалов. Той се е включил в оказването на медицинска помощ на пострадалите заедно с екип на пожарната. Огнеборците са съдействали за изваждането на хората от автомобилите и за стабилизирането им до пристигането на линейките.

Това е поредната тежка катастрофа на този участък от пътя, при която се стига до отнемане на човешки животи.