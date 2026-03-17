Условна договори пенсионерка от Пазарджик, арестувана с 382 кутии нелегални цигари в Пловдив

Никола Михайлов

СНИМКА: pixabay

Споразумяла се за наказание 7 дни след ареста си

Условна присъда получи пенсионерка от Пазарджик, хваната в Пловдив с голямо количество безбандеролни цигари. Наказанието е окончателно, след като тя признала вина и сключила споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в Града на тепетата. 

Жената е била арестувана за 24 часа на 6 март. Установено е, че в себе си държала 382 кутии цигари без акциз на стойност 1310,40 евро. 

Пенсионерката е била освободена с мярка за неотклонение "подписка", а 7 дни по-късно се изправила пред съда и признала вина. Присъдата ѝ е 11-месечна с 3 г. изпитателен срок. Цигарите се отнемат в полза на държавата, а досегашната им собственичка трябва да плати 119,35 евро разноски по делото. 

