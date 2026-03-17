Хасан Адемов поздрави социалните работници

"Днес е Световният ден на социалната работа и социалния работник. Никога не съм харесвал тези термини, защото социалните дейности не са работа и Вие не сте работници – те са кауза, а Вие имате не просто задача, а мисия". Това каза служебният социален министър Хасан Адемов в приветствие към социалните работници по случай празника, съобщи пресцентърът на Министерството на труда и социалната политика.

По думите на министъра социалните работници не просто работят с уязвимите в най-тежките им моменти, но са там, за да им дадат шанс и посока, изход от тежката ситуация. Те са тези, които се сблъскват всеки ден с чуждите проблеми и трябва да намерят тяхното решение.

"Вие се срещате с гражданите в моменти, в които те са емоционални, уплашени, разтревожени и често ставате отдушник на тези емоции. Вашата работа изисква не само знания и умения, но и съпричастност, емпатия, сърце. Тя не е просто професия, тя е призвание", се казва в приветствието.

Хасан Адемов отбелязва също, че социалните работници са до възрастните, до хората с увреждания, до децата в риск и техните семейства – до тези, които имат най-голяма нужда от утеха, надежда и подкрепа. "Работата ви сблъсква с тежки човешки съдби, с мъката и болката на хората. Вашият труд често остава далеч от светлината на прожекторите и не получава нужното уважение. Вие сте тихите герои, чиито имена рядко се чуват, но всеки е готов да потърси", посочва служебният министър.

Той добавя, че познава добре предизвикателствата, с които се сблъскват социалните работници. Знам, че има нужда от подобряване на условията на труд и от разширяване на възможностите за развитие. Пред служебното правителство има малко време, но съм готов заедно да начертаем план, който да оставим на следващия редовен кабинет като основа за действие, заявява Адемов. Според него много е важно заетите в социалната сфера да работят в среда, която ги подкрепя и стимулира да изпълняват своята мисия с увереност и достойнство. Защото вярвам, че силната социална система се изгражда от силни и мотивирани професионалисти, подчертава служебният министър.

За изминалия месец се срещнах с немалко от Вас на живо. С екипа ми обиколихме шестте района за планиране, за да стигнем максимално близо до структурите ни и да имаме пряк диалог с тях, добавя Хасан Адемов.

"Използвам днешния ден да кажа отново на всички Вас - всеки в системата на социалната дейност ще има пълната ми подкрепа, когато изпълнява съвестно задълженията си. Вярвам, че повечето от Вас правят именно това", заявява той.

Служебният социален министър благодари за всеотдайността, за силата на духа и за реалната грижа.