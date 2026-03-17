На 15-ти март, в НЧ “Иван Вазов-1947”, град Костинброд, се състоя тържественото награждаване и официалното закриване на първия етап от първото издание на националния фестивал на любителските театри и младежкото театрално творчество “Театър без диплома” - в категория “Младежко творчество”. Община Костинброд се превърна в сцена за изкуство и театър, събирайки актьори - любители от цялата страна. Новоорганизираният фестивал за любителско театрално творчество, под наслов “Театър без диплома”, има за цел да даде простор на ярките таланти в страната ни, носещи театралното майсторство в сърцата си.

Популяризирайки самодейността и таланта на творците, фестивалът насърчава любителите актьори - да продължават да създават изкуство, да развиват творческата си дейност и призванието си, защото само любовта и отдадеността към делото имат значение и смисъл. Нито един сертификат или диплома, не е достатъчно признание за онова, което един артист по душа притежава и носи в себе си. В продължение на десет дни, община Костинброд празнува - таланта, вдъхновението и истинската любов към сцената. Театрални състави от цялата страна представят своите постановки – от класика до съвременни пиеси, от детски спектакли до вълнуващи драматични истории.В първия етап се изявиха най-младите артисти на България - деца и младежи от самодейни състави, читалища и трупи, които покориха местната публика с невероятен чар, безграничен талант и желание да създават съдържателно творчество. Първите пет фестивални дни бяха посветени на младежкия театър и харизмата на децата.

В община Костинброд блеснаха над 150 млади актьори, от София, Банкя, Годеч, Ботевград, Лом, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Тръстеник, с 12 ярки представления. Театралният фестивал в община Костинброд е със състезателен характер, и както на всеки конкурс, и в нашия изпълненията се оценяват от професионалисти, които имаха нелеката и безпристрасната задача да оценяват участниците.Председател на журито бе прекрасната г-жа Елица Петкова - режисьор, автор на десетки представления за деца и носител на четири награди “Икар” за най-добри спектакли. Членове на журито - г-н Юлиян Малинов - театрален и филмов актьор, известен с ролите си в театър “София”, Театъра на армията и театър “Гео Милев”. Познат в телевизионни сериали и формати. Господин Стефан Милков - актьор и режисьор, ръководител на младежка театрална студия “Артем”. Носител е на десетки награди за най-добра мъжка роля, включително от международни фестивали. Господин Иван Борисов - актьор, завършил театрален колеж “Любен Гройс”, в класа на Георги Новаков. От 2022 година е част от театралната трупа на драматичен театър “Драгомир Асенов”, град Монтана.Докато членовете на журито определят класираните, местната публика се радва на невероятния Куклен театър “Мале - мале”, с постановката “Дядо вади ряпа”, която плени погледа и интереса на малки и големи в залата.

След нелеко журиране, професионалистите казаха своята тежка дума, отличавайки най-добрите постановки и актьори, като лично връчиха призовете на младите артисти. С официалния протокол и резултатите, може да се запознаете тук: НЧ "ИВАН ВАЗОВ - 1947" гр. Костинброд.

Да уважат най-младите актьори, на събитието присъстваха - г-н Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов - заместник-кмет на община Костинброд, г-н Борислав Здравков - общински съветник, служители на общинска администрация - Костинброд и привърженици на театралното творчество. Сред всички призове, най-големият такъв е наградата на кмета - “Златен петел”, която лично той поднесе на победителите - „ДСТС „Луди - млади", при НЧ" Неофит Риски - 1872", град Тръстеник, с постановката “МИЛИОНЕРЪТ" - от Йордан Йовков.

Преди да връчи най-голямото отличие, кметът се обърна към всички присъстващи с признание и благодарност:

“Не прикривам емоцията си, защото самият аз дълги години съм бил самодеец. Не мога да скрия радостта си, защото това невероятно начинание започна от една идея, превърна се в посока, а днес вече е сбъдната мечта и факт. Днес е събитие, което с всяка следваща година достойно ще заема своето почетно място в общинския и националния културен календар.През изминалите дни бяхме свидетели на очарованието на младите, на техния талант и будност, и именно това е бъдещето на страната ни - нашите деца, развиващи се ярко, прославяйки България.

Благодарим Ви, скъпи деца, че във вашите очи виждаме достойно бъдеще! Днес посяхме зрънцето на успеха и засвидетелствахме, че усилията си струват, и с всяко следващо издание, заедно ще превръщаме фестивала в още по-значимо и стойностно събитие, защото доказахме, че можем. Вие можете! Благодаря Ви!

”Щастливи сме да споменем, че в навечерието на юбилея на местния любителски театър “Цветан Станков”, сбъднахме мечтата на мнозина - нашата, костинбродската сцена се превърна в домакин на нов театрален фестивал, готов да популяризира и развива стремглаво любителското театрално творчество.

Благодарим на всички съмишленици, най-вече на екипа на читалище “Иван Вазов-1947”, град Костинброд, които превърнаха идеята в реално културно наследство и в събитие с национално значение! След броени дни продължаваме с втората част на фестивала, който ще отличи майсторлъка на по-опитните театрални любители.

Заповядайте и се насладете на всички театрални постановки - от 18-ти до 22-ри март, и заедно с приятели и близки се потопете в магията на театър без диплома и талант без граница! Бъдете с нас, за да подкрепим артистите, доказвайки че Костинброд обича театъра и сцената ни е отворена за всички! Очакваме ви в залата – защото театърът е жив, когато има публика! Пълната програма с предстоящите постановки може да откриете на официалните фейсбук страници на Община Костинброд и НЧ “Иван Вазов-1947”, град Костинброд.

Да бъде и пребъде! На добър час!