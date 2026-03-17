Пипнаха 43-годишен мъж, откраднал пари от кутия за дарения във Велико Търново

За броени часове полицаите във Велико Търново задържаха местен жител, откраднал пари от кутия за дарения, намираща се в параклис на църковен храм в областния град, съобщи ОДМВР.

Сигнал за случая е получен вчера. На местопроизшествието е извършен оглед. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 43-годишен месен жител, известен на полицията и осъждан. Той е възстановил отнетата сума.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.