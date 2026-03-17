Руски дрон рани двама цивилни в Украйна

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пипнаха 43-годишен мъж, откраднал пари от кутия за дарения във Велико Търново

Дима Максимова

За броени часове полицаите във Велико Търново задържаха местен жител, откраднал пари от кутия за дарения, намираща се в параклис на църковен храм в областния град, съобщи ОДМВР.

Сигнал за случая е получен вчера. На местопроизшествието е извършен оглед. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 43-годишен месен жител, известен на полицията и осъждан. Той е възстановил отнетата сума.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

