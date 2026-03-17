Делян Пеевски: Сезираме Европейската прокуратура за олигарсите в здравеопазването

ДПС-Ново начало днес внася сигнал до Европейската прокуратура (EPPO) във връзка с твърдението на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски, че "Една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост".

Това пише в позиция до медиите лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"И призоваваме служебният министър Околийски да назове имената на олигарсите, а не да внася тревога в обществото, боравейки с полуистини и недоизказани обстоятелства, само за да демонстрира някаква съмнителна политическа активност. Имената на олигарсите трябва да бъдат назовани и осветени!", пише още в позицията.

"Подобно негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се касае за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването", пише още лидерът на партията.