ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борисов назначава двама емблематични кметове за ро...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22484844 www.24chasa.bg

Делото за предсрочното освобождаване на Брендо е върнато за ново разглеждане

6168
Евелин Банев-Брендо СНИМКА: Архив

Тричленен състав на Апелативен съд - София отмени определението на Софийския градски съд, с което бе прекратено производството по делото с предложение за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев-Брендо, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи съдопроизводствените действия по случая и да се произнесе по него. Определението не подлежи на обжалване и протест.

По време на заседанието на първа инстанция на 20 февруари се отбеляза, че производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това основание съдът прекрати делото.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев-Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година.

Последвайте ни в Google News Showcase

