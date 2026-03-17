Северноцентралното държавно предприятие в Габрово е с нов директор

Инж. Иван Степанов е новият директор на "Северноцентралното държавно предприятие" - Габрово. Предприятието е създадено със Закона за горите и стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Смяната в ръководството му е извършена със заповед на министъра на земеделието и храните Иван Христанов. Инж. Степанов е специалист в областта на горското и ловното стопанство и е добре познат в системата със своя дългогодишен опит в управлението на държавни горски структури, посочват от пресцентъра на държавната фирма.

Професионалният му път минава през работа като специалист по лова към ДЛС "Росица", а след това и като директор на ДГС Несебър, ДГС Ботевград и ДЛС "Росица-Лъгът".

За председател на Управителния съвет на СЦДП е назначена инж. Кристина Сидорова. Бившата депутатка от БСП е добре позната в Габрово и региона. Инж. Сидорова притежава богат административен опит, като през годините е заемала различни управленски длъжности като зам.-областен управител, областен управител и народен представител.

Третият член на управителния съвет на предприятието е инж. Антонио Грънчаров - лесовъд, стартирал кариерата си през 2001 г. и преминал през всички длъжности в системата на горското стопанство. През последните 14 години е заемал ръководни длъжности в Регионална дирекция по горите Благоевград.

Още в първия ден от встъпването си в длъжност, новото ръководство проведе работна среща с представители на всички стопанства в обхвата на предприятието и със служителите от Централното управление на СЦДП. На нея бе разгледано актуалното състояние на всяко едно от стопанствата и бяха поставени ясни насоки за работата им по подобряване на горските екосистеми.