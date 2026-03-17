Убиецът на 11-годишната Никол от Бургас намушка многократно млада жена

Жената е с опасност за живота

Задържали го в момент, когато чистил локвите от кръв в жилището

Иван Илиев, който на 14 години през 2017 г. закла 11-годишната Никол Йончева в асансьор в бургаския к-с "Меден рудник", пак е посегнал на жена. Той е арестуван затова, че миналия ден в блок 108, известен като Небостъргача, опитал да убие 25-годишна жена.

С нея преди това имал сексуален контакт, но после се скарали и Илиев й извадил нож. Нанесъл й множество рани, заради които жената е откарана в болница с опасност за живота.

Драмата се разиграла малко преди полунощ на 16 март, когато се получил сигнал в 4 РПУ в Меден рудник. Полицаите го задържали в момент, когато Илиев чистил локвите от кръв в жилището.

По същия начин е действал през 2017 г., наръгвайки жертвата първо във врата, обясниха разследващи. Той е арестуван за 24 часа и се чака решение на прокуратурата за удължаването й.