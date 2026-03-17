Борисов назначава двама емблематични кметове за ро...

Почина дългогодишен преподавател в Софийския университет

Почина проф. д.м.н. Евгени Христов - дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски", съобщиха от университета. Опелото ще се отслужи днес от 11.00 ч. в храм „Св. Седмочисленици".

Проф. Христов е роден на 5 октомври 1942 г. в София. През 1965 г. завършва магистратура по механика в Харковския държавен университет, където през 1971 г. защитава и докторска степен. През 1982 г. защитава степен „доктор на математическите науки" в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, СССР.

Научните му интереси са в областта на солитонните уравнения, квантовата теория на разсейването и аналитичните и числени методи за изследване на прави и обратни задачи в спектралната теория на диференциални оператори. Проф. Христов е автор и съавтор на повече от 40 научни статии, съобщения и обзори, както и на една монография.

Той е бил професор и дългогодишен ръководител на катедра „Комплексен анализ и топология" във Факултета по математика и информатика и е чел лекции по механика, математически анализ, комплексен анализ и математически модели във физиката.

Още от Животът

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел