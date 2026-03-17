В Стара Загора задържаха жена, отправила закани към мъж

На 17.03.2026г., в Първо РУ - Стара Загора е получено съобщение от 54-годишен мъж, че в Стара Загора, на същата дата, около 00.35ч., спрямо него са отправени закани от 49-годишна жена, с която живее на семейни начела, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура -Стара Загора. Жената е задържана за срок до 24 часа.