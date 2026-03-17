Доброволци спасяват овце, пропаднали в 300-метрова пропаст край Кърджали.

Спасителна акция за изваждането на бедстващи овце започна край кърджалийското село Широко поле.

Преди месец две животни били изплашени от куче в района на средновековната крепост Моняк и пропаднали в 300-метрова пропаст. Собственикът потърсил помощ на 112 и на място на два пъти бил изпратен спасителен екип на пожарната. Първоначално било преценено, че е прекалено рисковано хора да се спуснат в пропастта. При повторното идване на спасители животните се изплашили и се разбягали. На собственикът било предложено овцете да бъдат упоени, но той отказал с мотива, че едното животно било бремено. Преди дни в пропастатта се родило агънце. Междувременно доброволци от Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани" – Стара Загора.