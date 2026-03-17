Отиде си доайенът на подводната ни фотография Любомир Клисуров

Почина известният варненски водолаз и подводен фотограф Любомир Клисуров. Той ще остане в спомените и сърцата ни с красивите си снимки, с които разкри колко цветен и закачлив е приказният свят под водата.

Клисуров е български подводен фотограф, професионален водолаз и морски изследовател. През 1961 г. се обучава в първия варненски леководолазен курс, от 1971 г. е инструктор леководолаз, а през 1981 г. е удостоен с най-високата водолазна инструкторска степен за България.

Страстта на Клисуров по подводния свят се заражда, когато е на 13 г. и гледа "Светът на мълчанието" на Жак Ив Кусто. Тогава вуйчо му носи вкъщи маска, шнорхел и плавници и така за него започва едно голямо приключение, превърнало се в смисъл на живота му.

Стартира под водата с харпун, но рибите са толкова красиви, че решава, че не бива да бъдат убивани, затова хваща фотоапарата.

В началото на 70-те години на миналия век е много трудно да си подводен фотограф. Благодарение на приятелите си Веселин Недев и Ангел Златанов, които са приспособили непромокаем бокс за руски фотоапарат, правят първите си подводни снимки в девненския извор Вълшебника.

През 1968-1970 Клисуров е един от създателите и организаторите на експеримента с подводния обитаем дом „Шелф-1".

През 1972 г. заминава за 1 година за САЩ по линия на ЮНЕСКО, където се сдобива с първия си подводен фотоапарат - амфибията "Никонос 1".

По това време лабораторията „Подводни изследвания" във Варна преминава към създадения Институт по океанология на БАН. В него Клисуров е научен сътрудник от 1975 г.

През 1973-1974 г. участва в организирането на експериментите и като акванавт в подводната обитаема лаборатория „Черномор", където живее, работи и снима със своя „Никонос I" на 20 метра дълбочина общо три седмици.

В периода 1976-1982 г. участва в проектирането и експериментите с първите български дълбоководни водолазни системи и сам многократно се спуска под вода с водолазен звънец и изкуствени дихателни смеси до 100 метра в Черно море и до 165 метра в Средиземно море.

Активно започва да се занимава с подводна фотография от 1982 г. Използва подводен фотоапарат „Никонос V" с пълен комплект обективи и приспособления за макро- и широкоъгълна подводна фотография. Снима предимно в Черно море.

През 1993 г. завършва водолазен курс на PADI (Американска асоциация на водолазните инструктори). От 1997 г. е инструктор-водолаз на CMAS (Световна конфедерация по подводна дейност). От 2006 г. е инструктор по подводна фотография на CMAS. Член е на международния клуб на NIKON за подводни фотографи и е председател на фотовидео комисията към Българската национална асоциация по подводна дейност (БНАПД).

През 1986 и 1997 г. регистрира за първи път и фотографира появилите се два нови животински вида - нашественици в Черно море: ктенофорите мнемиопсис лейди и берое овата.

През 2004-2006 г. регистрира и фотографира мутиралите варианти на черноморските раци пустинници Clibanarius erythropus и Diogenes varians, настанили се в черупки на охлюва рапана.

"Среща се" с морските обитатели повече на свободно гмуркане и апнея (задържане на въздуха), защото мехурчетата от акваланга ги плашат. По света фотографите като него се броят на пръсти. Гмурка се нощем, когато повечето от морските обитатели са по-спокойни. "Манекените" му са от няколко морета - Черно, Червено, Егейско и Карибско, и Индийския океан.

Носител е на много световни награди по подводна фотография - на сребърен медал на анонимен конкурс по подводна фотография, организиран от Световната федерация по подводна дейност (CMAS) (1993), първа награда на Втория международен фотоконкурс „Земя за всички" (1996), награда „Варна" за постижения в областта на подводната фотография (1999), голямата награда на Кодак-България в конкурса „Свят в цвят" (1999), специалната награда на организационния комитет на I Международен фестивал по подводна фотография, Истанбул (2001), първа награда за макрофотография на II Международен фестивал по подводна фотография и видео, Фамагуста, (2006).

Има много самостоятелни изложби в България, Испания и Португалия.

Представен е с подводни фотографии в международния алманах 100 Ans de Photographie Sous-Marine, Alain Schrotter Edition, Luxembourg, 1993; Bulgaria – National Heritage, Тилия, София, 1996; Biological Diversity in the Black Sea, United Nations Publication, New York, 1997; How to save the Black Sea by Laurence D. Mee, BSDP Edition, 2000; алманаха OCEAN, Dorling Kindersley Limited, London, 2006; Biological globalisation, KNNV Editors, Netherlands, 2006.

Автор е на поредицата „Очи в очи с подводния свят" в списание „Морски свят", а също и на множество научнопопулярни статии и материали за подводната фотография, илюстрирани с негови снимки, в български и чуждестранни списания. Автор е на поредица от материали и снимки за живота в Черно море в българското издание за деца на National Geographic - Откривател (2003), и на раздела за подводна фотография в учебника "Основи на водолазното дело" от Илия Кръстев, Петър Ганчев, График-Варна, 2005 г.

Клисуров е първият сериозен изследовател на подводния свят по нашето крайбрежие, а събираните в продължение на 35 г. снимки издава през 2008 г. издава в първия и единствен фотоалбум, представящ флората и фауната на Черно море в нейната пълнота „Черно море под водата".

Екипът на "24 часа" изказва съболезнования на близките.