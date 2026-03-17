8 години затвор за жена, измамила 82-годишна пенсионерка в София

По обвинение на Софийската районна прокуратура на затвор е осъдена 35-годишна жена, измамила 82-годишна пенсионерка, съобщиха от държавното обвинение.

А.Т. е привлечена към наказателна отговорност за това, че за времето от 18.09.2017 г. до 10.12.2018 г. в град София, при условията на продължавано престъпление с две деяния с цел да набави за себе си имотна облага, е използвала неосведомеността у възрастната жена и с това й причинила имотна вреда в общ размер на 116 600 лева.

На 18.09.2017 г. в София А.Т. се възползвала от неосведомеността у А.Л., която не знаела поради болестното си състояние, че е подписала нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот в София. По този начин обвиняемата се разпоредила с имота, като прехвърлила собствеността му върху малолетната си дъщеря. С това А.Т. причинила на възрастната жена имотна вреда в размер на 70 600 лева.

На 10.12.2018 г. в София, А.Т. отново използвала неосведомеността у 82-годишната жена и я накарала да подпише пълномощно, заверено от нотариус, което й дало правото да се разпорежда с имот в ж.к. „Люлин". Обвиняемата продала имота и по този начин причинила имотна вреда в размер на 46 000 лева на пенсионерката.

В хода на разследването са разпитани множество свидетели и са направени експертизи, които сочат А.Т. като автор на деянията. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна А.Т. за виновна по повдигнатото й обвинение и й наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 8 години, което тя следва да изтърпи ефективно при „строг" режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.