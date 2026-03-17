Омбудсманът: Социалната работа е жива форма на защита на правата на човека

Социалната работа е жива форма на защита на правата на човека. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева по време на IV форум за Световния ден на социалната работа, пише БТА. Всеки разговор, всяка консултация или всяко домашно посещение е защита на правото на достоен живот, здраве, образование, социална сигурност, посочи тя.

Делчева сподели, че майка ѝ е била социален работник и затова знае, че тази професия е призвание. Това е кауза, защото често изисква да отделяте повече време за болките на другите, отколкото за собствените си близки, отбеляза също омбудсманът. По думите й работещите в социалната сфера връщат надеждата на хора, изпаднали в труден момент.

Като омбудсман добре осъзнавам колко важна е вашата работа и колко сериозни са предизвикателствата пред социалните системи, затова съм убедена, че обществото трябва да положи много повече усилия за повишаване на обществения статут на социалната работа и за подобряване на условията на труд на социалните работници, каза още Делчева.

В обръщението си тя подчерта, че изкуственият интелект (ИИ) навлиза все повече в живота ни, но според нея нито една технология не може да замени живата връзка с човека в нужда. ИИ може да обработва информация, но не може да почувства болка или да прояви съпричастност, заяви Велислава Делчева.