Задържаха 45-годишен криминално проявен, нападнал с нож сина си в Божурово

Мъж от село Божурово, община Върбица, е задържан в полицейския арест във Велики Преслав, след като в условията на домашно насилие е нанесъл удари с нож на сина си, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 20:45 часа снощи между бащата и 22-годишния му син възникнал скандал, при който 45-годишният криминално проявен мъж му нанесъл удари с нож в дясното рамо, дясното бедро, лява мишница и гърба.

Пострадалият е откаран за преглед в шуменската болница, където е установено, че няма опасност за живота му, след което е настанен за лечение в болничното заведение, пише БТА.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Преди дни полицаи задържаха двама мъже от Шумен за домашно насилие. На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчитат 18 процента ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година – 81, спрямо 66 за 2024 г.