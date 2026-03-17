Мъж се напи и запали къщата си в Стамболийски

Инцидентът станал вчера около 22.40 часа в квартал "Полатово"

Арестуваха криминално проявен и осъждан мъж за умишлен палеж след употреба на алкохол, съобщиха от МВР.

Около 22.40 часа снощи в полицията в Стамболийски постъпил сигнал за пожар в имот в квартал "Полатово". Към адреса били насочени и екипи на противопожарната служба, които потушили пламъците. Няма пострадали хора, изяснява се размерът на причинените имуществени щети. Като заподозрян за умишленото запалване е задържан единият от обитателите, който бил под влиянието на алкохол.

Документирането на досъдебното производство продължава.