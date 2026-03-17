Насрочиха за 21 април делото за бития полицейски шеф в Русе

На 21.04.2026 г. от 10.30 ч. в Окръжен съд – Велико Търново ще се проведе разпоредително заседание по делото за побоя над вече бившия полицейския шеф на Русе Николай Кожухаров. Четирима младежи са обвиняеми за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган – директор на ОД на МВР – Русе, съобщиха от съдебната палата.

С определение Върховният касационен съд е променил местната подсъдност и е изпратил за разглеждане и решаване от Окръжен съд – Велико Търново НОХД № 25/2026 г. по описа на Окръжен съд – Русе, припомнят от съда.

На основание Закона за съдебната власт, чрез електронната система за случайно разпределение на делата, на 23.02.2026 г. е определен съдия-докладчик. След запознаване с материалите по делото и в изискуемия от НПК двумесечен срок съдията-докладчик е насрочил делото за 21.04.2026 г.

То ще бъде разгледано от съдебен състав от един съдия и двама съдебни заседатели, като предвид това, че обвинението е повдигнато срещу непълнолетно лице, съдебните заседатели следва да бъдат учители или възпитатели.

Страните са уведомени за насрочването на разпоредителното заседание, в рамките на което съдът ще обсъди въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, включително подсъдността на делото, наличието на основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, допуснати съществени процесуални нарушения, възможността за разглеждане на делото по реда на особените правила, както и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и призоваване на лица.

Пострадалите лица ще имат възможност да предявят граждански искове и да направят искания за конституирането им като частни обвинители.