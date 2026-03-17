Пенсионери на опашка за хранителни пакети в БЧК-Пловдив: Всичко ни е от помощ (Снимки)

Мая Вакрилова

Възрастни и нуждаещи се дойдоха в първия ден от раздаването на хранителните помощи в централата на БЧК в Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова

Ще доставим и на най-трудноподвижните в домовете им, увери Таня Георгиева, директор на червенокръстците

Още в 7 сутринта пенсионери се наредиха пред централата на БЧК в Пловдив, за да получат хранителни пакети от втория транш на националната програма. Близо 36 000 социално слаби в града и областта имат право на помощта, а в район "Централен" нуждаещите са 1806. Раздаването, което стартира днес, ще продължи до 15 май, уточниха от БЧК.

"Всичко, което има в торбата, ми е помощ – брашно, консерви, варива, олио. С моята минимална пенсия едва преживявам", разказа жена, която живее сама. Преди време загубила съпруга и сина си и сега трудно връзва двата края. За нея дори и малката сума, която ще получи от великденските добавки от 20 евро, е от значение. "Ще си взема някакво месо, но няма да е агнешко, защото е много скъпо", обясни тя.

Доброволци от БЧК обслужват всеки от правоимащите. Снимка: Мая Вакрилова

Някои от чакащите изразиха съмнения, че точно в този момент им раздавали помощи заради предстоящите избори. "Замазват ни очите, за да гласуваме", промърмори жена. Други обаче бързо й възразиха. "БЧК да не е политическа партия, не говорете глупости", реагира опашката. Повечето са доволни от пакетите.

"Все ще запълним някоя липса от олио, консерви, захар", каза Величка Иванова на излизане от БЧК.

"Ще се опитаме да доставим помощта и до най-трудноподвижните хора по домовете им", увери Таня Георгиева, директор на секретариата на областния съвет на БЧК в Пловдив. По думите й мащабът на кампанията в областта е сред най-големите в страната.

Раздаването се извършва поетапно – всеки ден се открива нов пункт в различен район на града, за да се избегне струпване и да се улесни достъпът на хората.
Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с общо тегло 10,920 кг, съдържащ пакет брашно, ориз, буркан лютеница, две консерви с белени домати, 4 кутии грах, стерилизиран гювеч, месни консeрви – говеждо в собствен сос, пиле фрикасе, зрял фасул, бутилка олио.

Интересът към хранителните пакети е голям. Снимка: Мая Вакрилова
Възрастна жена чака да получи пакета от 11 кг хранителни помощи в БЧК-Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова
Доброволка от БЧК подрежда помощите, които ще бъдат раздавани на хората в нужда. Снимка: Мая Вакрилова
Консервираните храни са в кутии и съдържат белени домати, грах, гювеч, говеждо, пиле фрикасе. Снимка: Мая Вакрилова
Раздаването на хранителните пакети ще продължи до 15 май. Снимка: Мая Вакрилова
"Ще се опитаме да доставим помощта и до най-трудноподвижните хора по домовете им", увери Таня Георгиева, директор на секретариата на областния съвет на БЧК в Пловдив (вдясно). Снимка: Мая Вакрилова

