Запрянов: Повишена е готовността на системите за противовъздушна отбрана по Източния фланг (Снимки)

Атанас Запрянов посети авиобазата в Граф Игнатиево по случай нейната 75-годишнина. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Засилено е дежурството на противоракетната отбрана на НАТО в най-висока степен и е увеличена готовността на системите за противовъздушна (ПВО) и противоракетна (ПРО) отбрана на страните от Източния фланг. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, който присъства на тържественото отбелязване на 75-ата годишнина на Трета авиобаза Граф Игнатиево, предаде БТА. НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов.

Един от новите изтребители F-16 рулира, за да излети в Граф Игнатиено. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Министърът припомни, че Гърция пребазира една батерия „Пейтриът“, която позволява да се прикрива и българското въздушно пространство. Запрянов коментира, че дежурството по Air Policing, което носи авиобазата в Граф Игнатиево, е интегрирано в общата система за ПВО и ПРО на НАТО и допринася за въздушната отбрана на Източния фланг на Алианса. Отделно елементи от зенитно-ракетните войски са поставени в по-висока степен на готовност и дежурство заедно с Гърция, Турция и Румъния, каза той.

Атанас Запрянов посочи, че мероприятията на НАТО по подготовката на войските и укрепване на отбраната продължават и много скоро в България ще се проведат планови учения, включително и авиационни.

Атанас Запрянов отличи военни от Граф Игнатиено. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Военният министър Атанас Запрянов приветства личния състав в Граф Игнатиево. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
На церемонията в авиобазата в Граф Игнатиево бе и командирът на ВВС ген. Николай Русев, който до неотдавна бе началник на това поделение.
На церемонията в авиобазата в Граф Игнатиево бе и командирът на ВВС ген. Николай Русев, който до неотдавна бе началник на това поделение. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Военният министър Атанас Запрянов в Граф Игнатиево. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

 

