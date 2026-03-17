Даниел Панов обяви ден ваканция за учениците по повод Празника на Велико Търново

23 март ще е неучебен ден за Велико Търново и общината. Това обяви кметът на старопрестолния град Даниел Панов. Заповедта вече е изпратена до всички училища и до Регионалното управление на образованието.

Повод е Празникът на старата столица - 22 март, който ще бъде отбелязан с поредица от събития в целия период 21-23 март.

„Нека заедно отпразнуваме Деня на Велико Търново – каня всички ученици и родители да се включат в празничните събития", каза Даниел Панов.