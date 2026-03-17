Кухня-майка ще приготвя храната за детските градини в "Слатина" от есента

Столичната община стартира пилотен цялостен модел на хранене на децата в детските градини

Кухня-майка ще приготвя храната за всички осем детски градини в столичния район "Слатина" от есента. Това е пилотен цялостен модел на хранене на децата в детските градини, който подготвя Столичната община. Това съобщи зам.-кметът по образование, спорт и младежки дейности на София Десислава Желязкова на брифинг след кръгла маса, посветена на храненето на децата.

"Работим над първи цялостен модел на хранене на децата в детските градини - от доставката на продуктите, къде да се приготвя храната до това как да ги научим да опитват различни продукти и да експериментират, като включват повече плодове и зеленчуци. В първия пилотен район - "Слатина" ще направим и малки градинки, за да могат децата да виждат как растат плодовете и зеленчуците, които консумират. Там ще има кухня-майка, която ще обслужва всички осем детски градини в района. Ще използваме съществуваща кухня към една от градините, като ще запазим и останалите кухни, за да се използват за учене от децата. Очакваме с този пилотен модел да повишим качеството на храната, която консумират децата, но и да намалим разходите за приготвянето й. Освен това ще се приготвят сезонни менюта, както и специални такива за децата с алергии или заболявания", обясни Желязкова.

Тя обясни, че към проекта вече има интерес и от други райони. В момента част от детските градини са минали на кетъринг, защото дълго време не са могли да намерят персонал, който да приготвя храната на място.