Проектът "ГОРД в ЕС" спечели националния етап на европейската младежка награда "Карл Велики"

Проектът „Гражданско образование за развитие на демокрацията в Европейския съюз (ГОРД в ЕС)" на Сдружение „Алианс за устойчиво регионално развитие" в Русе спечели националния етап на Европейската младежка награда „Карл Велики" за 2026 г., съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент.

Отличието се присъжда ежегодно от Европейския парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики" на най-добрите проекти, реализирани от и за млади хора. Всяка страна - членка на ЕС, провежда национален конкурс, а след това европейско жури избира трима лауреати измежду селектираните 27 проекта.

Проектът „ГОРД в ЕС", обединяващ младежи от България и Португалия, беше избран сред 18 кандидати от България от национално жури, което беше съставено от двама членове на Европейския парламент - Христо Петров (Обнови Европа) и Ивайло Вълчев (ЕКР), и председателя на Националния младежки форум в България Атанас Радев. Журито отличи проекта, заради неговия измерим обществен ефект, устойчивост, мащаб и актуалност.

Сред мотивите си журито изтъкна, че проектът насърчава обмена на опит, културната перспектива и споделеното изграждане на гражданска компетентност в духа на европейската интеграция. Той адресира ключови предизвикателства като медийната грамотност, дезинформацията и активното гражданско участие. Проектът включва поредица от обучения, създаване на съдържание, публично представяне и последващо разпространение и оставя наследство от достъпни наръчници и видеоматериали, създаващи дългосрочна стойност.

Проектът „Гражданско образование за развитие на демокрацията в Европейския съюз" (ГОРД в ЕС)

Проектът „ГОРД в ЕС" е организиран от Сдружение „Алианс за устойчиво регионално развитие" в Русе и португалската асоциация Omnis Factum и се финансира по програма Еразъм+. Той обединява младежи на възраст от 18 до 30 години от отдалечени от столиците райони в България и Португалия, включително младежи извън образователната система, които не учат, не работят, но и не търсят работа. Целта му е да допринесе за укрепването на европейските демократични ценности с фокус върху гражданското образование и свободния достъп до информация в ЕС. Между септември 2024 и август 2025 г. в рамките на проекта са организирани младежки сесии за над 120 младежи в двете страни, организиран е конкурс за видеоразкази „Звездни съграждани", заснети са обучителни видеа и е публикувано дигитално ръководство за европейско гражданство. Проектът завършва с форум „Европейски граждани" и оценка на въздействието.

Европейска младежка награда „Карл Велики"

Европейският парламент и Фондацията за Международната награда „Карл Велики" в Аахен ежегодно присъждат Европейската младежка награда „Карл Велики" на най-вдъхновяващите проекти, ръководени от младежи на възраст между 16 и 30 години, които насърчават демокрацията, активната гражданска позиция и обединяват общности.

От 27-те номинирани национални кандидати европейското жури ще избере трите най-добри европейски кандидатури.

Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро, а третата − 2500 евро. По един представител от всеки от номинираните национални проекти ще бъде поканен да присъства на церемонията по връчване на наградите в Аахен, Германия, на 12 май 2026 г., а по един представител от екипите, подготвили трите спечелили проекта, ще получи възможност за стаж „Шуман" в Европейския парламент.

Предишни носители на наградата

Наградата за първо място в европейския конкурс през 2025 г. беше присъдена на проекта Forum Europaeum от Унгария. Тази паневропейска медия има за цел да популяризира европейската идентичност и европейските ценности и единство чрез статии, подкастове, видеоклипове в TikTok и интервюта. Тя разглежда въпроси, свързани с европейската идентичност и обществените предизвикателства и осигурява пространство за конструктивни дебати по теми, вълнуващи младите хора.

Победителят в националния етап на наградата за 2025 г. стана проектът „Улови Европа", организиран от Асоциацията на обединените европейски студенти (AEGEE) София. Проектът представлява игра от типа „търсене на съкровища" в градска среда, която ангажира участниците в опознаването на София през призмата на европейската идентичност и ценности.