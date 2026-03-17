Ивайло Шотев води листата на ПП-ДБ в 13-ти МИР-Пазарджик

Досегашният депутат Ивайло Шотев отново е водач на листата на Коалиция " ПП-ДБ" в 13-ти МИР в Пазарджик. Преди минути той регистрира листата в Районната избирателна комисия в града. На второ място е Павел Хрисков, на трето Никола Голомеев, на четвърто- Петя Стоянова-Иванова, следвана от Виктория Вачева, Костадин Шишков, Пламен Кузмов, Елена Птеракиева, Малина Димова, Ибрахим Толупов, Василена Загорска, Власаки Шангов, Константин Смиленов, Дяко Куюмджиев, Радослав Костадинов и Вера Кръстева.

Ивайло Шотев е роден на 28 март 1987 г. в Пазарджик, икономист по образование. Влиза в политиката като част от партия „Продължаваме промяната". На парламентарните избори през ноември 2021 г. е избран за народен представител в XLVII Народно събрание, където е член на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика.

На 19 юли 2023 г. е назначен за заместник-министър на икономиката и индустрията в правителството на акад. Николай Денков. Заема позицията до падането на кабинета през април 2024 г.

Ивайло Шотев е един от учредителите на партия „Продължаваме промяната" и като такъв участва активно в изграждането на организационната структура и програмните приоритети на формацията. Още при създаването на партията е избран за член на първия Изпълнителен съвет, а на 28-ми септември 2025 г. е избран от Третото Общо събрание на ПП отново за член на Изпълнителния съвет на партията. Областен координатор на „Продължаваме промяната".