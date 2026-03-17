С възпоменателна церемония в Русе бяха отбелязани 154 г. от гибелта на Ангел Кънчев

С възпоменателна церемония, организирана от община Русе, днес бе отдадена почит на революционера Ангел Кънчев по случай 154 г. от гибелта му, съобщиха от общинския пресцентър.

„Какво може да бъде по-велико от мечтите на един млад човек? Само каузата, на която посвещава живота си. Всеки от нас има свой път и свое призвание. Към младите хора бих казал – намерете своята кауза и я следвайте смело. Нека тя бъде България. Именно това почитаме днес – примера, който ни остави Ангел Кънчев", обърна се кметът Пенчо Милков към присъстващите. Кметът на Русе Пенчо Милков също се поклони пред подвига и саможертвата на Ангел Кънчев. Снимка: Община Русе

Народният хор към Националното училище за изкуства „Проф. В. Стоянов" изпълни „България глава вдигнали", а Николая Владова от Общинския детски център за култура и изкуство представи стихотворението „Към родината" на видния български поет Николай Лилиев. Свещеници от Русенската света митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на бележития българин.

Годишнината от кончината на революционера бе уважена още от заместник-кметовете Енчо Енчев и Димитър Недев, както и от представители на местната и държавна власт. Венци и цветя бяха положени от присъстващите пред паметника на героя на ул. „Славянски".

Церемонията бе водена от актьора в Драматичен театър „Сава Огнянов" Борислав Апостолов.