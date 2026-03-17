Андрей Гюров: България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна

Андрей Гюров и Олеся Илашчук Снимка: Фейсбук/ Министерски съвет на Република България﻿

България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна и остава последователен партньор, ангажиран с усилията за постигане на траен и справедлив мир, който да гарантира сигурност и стабилност в цяла Европа. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на среща с посланика на Украйна в България Олеся Илашчук, съобщиха от Министерския съвет във Фейсбук.

Фокус в разговора беше цялостната подкрепа на България за Украйна от началото на военната агресия – политическа, финансова, военна, хуманитарна и дипломатическа. Като важен елемент от българската помощ, беше посочено и участието в бъдещото възстановяване и реконструкция на страната, отбелязаха от Министерския съвет. 

По време на срещата беше подчертано, че българският бизнес може активно да се включи и да допринесе съществено за следвоенното възстановяване на Украйна.

Оценено беше и участието на България в последната среща на т.нар. Коалиция на желаещите, проведена на 24 февруари 2026 г., на която съвместно с президента на Украйна Володимир Зеленски са били обсъдени следващите стъпки за задълбочаване на подкрепата за страната.

Сред обсъдените теми по време на разговора са били също засилването на сътрудничеството в областта на образованието, иновациите, отбраната, енергетиката и противодействието на хибридни заплахи, информираха още от Министерския съвет.

