Свикват извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ - Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Извънредно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана е насрочено да 18 март.

В дневния ред е включена промяна в състава на Съвета на директорите, след проведените конкурси за нови членове на борда на най-голямата болница за активно лечение в Северозападна България.

86% е капиталът на държавата в монтанската болница. Тя е основният акционер. Останалите 14% са на общините в областта.

Монтана е основният общински акционер, като Общинският съвет на града редовно упълномощава представител за общото събрание на акционерите.

В общото събрание на акционерите участват представители на държавата и на общините от региона.

Извънредното събрание ще определи мандат и възнаграждения на новоизбраните членове на Съвета на директорите за следващите 3 години.

Досегашният шеф на болницата в Монтана – д-р Тони Тодоров, продължава да я управлява и през следващите 3 г. Той спечели конкурса за поста на изпълнителен директор, обявен от здравното министерство.

До последния – трети етап, достигнаха двама – д-р Тодоров и д-р Виктор Спасов, ортопед в „Пирогов", който работи и в медицински център в Монтана. Мястото спечели д-р Тодоров.

Бордът на директорите напуска хирургът д-р Красимир Каменов, става ясно от резултатите от конкурса, публикувани на страницата на здравното министерство. На неговото място като представител на държавата влиза Йордан Гълъбов, а независим член отново е Цанко Мондешки, който в момента е председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев".

Новият директорски борд също е с мандат от три години.

Месец след обявяването на резултатите от конкурса и отпадането на д-р Красимир Каменов от директорския борд граждани на Монтана и Видин организираха протести, общинските съвети на Монтана и Лом пък изпратиха декларации до здравното министерство, тръгна и подписка, в която в подкрепа на д-р Красимир Каменов са събрани 4056 подписа, а онлайн петицията е подкрепена от 400 души.